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竹市通學公車擁擠到過站不停學生好苦 立委提解方

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹即時報導
通學公車僅開放前門上下車，同學怕來不及下車，全擠在公車的前半段，減低載客效益。圖／時力提供
通學公車僅開放前門上下車，同學怕來不及下車，全擠在公車的前半段，減低載客效益。圖／時力提供

時代力量立委邱顯智今天召開「解決通學公車不足」記者會，他指出，開學以來接到很多反映，上下學的通學公車非常擁擠，甚至因人多導致無法上車的狀況，學生苦不堪言，對此，短期內將請交通部協助竹市政府，提供必要的預算支持，研議盡快增加通學班次的司機。此外，開放後門上下車，緩解擁擠、提升載客效率。

邱顯智表示，上周實際搭乘通學使用的藍1區間路線，他發現從竹中站發車後，到光武國中站已是無法上下車的狀況，一直到光復中學站後才會緩解。造成通學公車過度擁擠原因，主要是班次過少，藍1區路線上學只有3班公車，放學4到5點時段也差不多。此外，通學公車僅開放前門上下車，同學怕來不及下車，全擠在公車的前半段，減低載客效益。　

邱顯智表示，通學公車班次不足來自於司機不夠，一但司機身體不適要請假，就必須減班，且司機荒也造成校車的成本攀升，使用校車的家庭經濟負擔沈重。　

他說明，短期內會立即請交通部協助新竹市政府，提供必要的預算支持，研議如何用最快的時間，先找到能夠增加通學班次的司機，並且優先針對通學班次設置必要設備，開放後門上下車，緩解擁擠、提升載客效率。長期來說，未來交通部對於新竹公共運輸的補助，要著重在提升司機待遇和勞動環境，也要正視新竹與六都的差距，提供更多必要的資源。　

時力竹市議員蔡惠婷建議，將藍1線的公車改為前後雙車門的款式，減少公車停等時間，善加利用公車空間。此外，有許多無法就近入學需跨區就讀的學生，建請市府增加52、52A上下課班次及處理延誤缺班情況。

時力竹市議員林彥甫擔心車輛汰換難以法解決，交通部推動2030公車全面電動化，所以從去年起不補助業者汰換燃油公車，但電動公車價格貴且妥善率不佳，加上無充電場站，業者繼續使用老舊的燃油公車，造成竹市的低底盤公車數量無法提升，難以改善只有單門上下車的情形。　

林彥甫建議交通部應該適當調整公車電動化的政策方向，並提供基礎設施的補助，不希望因永續發展的願景，反而導致人民無法獲得更優質的公共運輸服務。

時代力量立委邱顯智指出，開學以來接到很多反映，上下學的通學公車非常擁擠，甚至因人多導致無法上車的狀況，學生苦不堪言。圖／時力提供
時代力量立委邱顯智指出，開學以來接到很多反映，上下學的通學公車非常擁擠，甚至因人多導致無法上車的狀況，學生苦不堪言。圖／時力提供
時代力量立委邱顯智今天召開「解決通學公車不足」記者會。圖／時力提供
時代力量立委邱顯智今天召開「解決通學公車不足」記者會。圖／時力提供

公車 新竹 邱顯智

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