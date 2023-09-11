錢康明稱高虹安「好朋友」找幕僚談事 議員質疑白手套行為

前新竹市文化局長錢康明今天在臉書發文，指新竹市長高虹安的「好朋友」常在外面找市府幕僚「談事情」是不對的；有議員質疑，這根本是白手套的行為。

對此，截至發稿前，新竹市政府仍無回應。

錢康明在臉書（Facebook）發文表示，他已不是新竹市文化局長了，「好聚好散」是這幾天最多人勸他的話，但不想好聚好散的不是他，希望大家去勸勸高虹安。

錢康明指出，8月28日下午他被找去市長室，聽不懂「具體原因」，高虹安叫他就做到9月10日，後來他與高虹安進行私下談話，提醒高虹安要注意「好朋友」的所作所為，怕遲早會出事，但高虹安覺得沒有婚姻關係，一旦結婚後財產就會做申報。

錢康明指出，這名「好朋友」不是幕僚長、府內人員，卻常把市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情是不對的；把錢康明約出去談新竹市跨年晚會是不對的；「特別關心」市府內的一些事情是不對的；在外面「幫忙談事情」是不對的。

錢康明認為，豪車、豪宅只是開始，許多事情別傻傻以為法律上高虹安能切割，若不是因為高虹安的市長身分，她的「好朋友」會有那麼多和別人「幫忙談事情」的機會嗎；一旦啟動調查，人人為求自保，一切終將現形。

錢康明也發文說，9月6日下午他收到1名市府幕僚送來1份紀念擺飾，當時先「含笑」收下，後來望著這個「任重道遠」的紀念擺件，生氣又難過，7日下午他將所有公物歸還市府時，也一併將擺件歸還。

民進黨新竹市議員劉康彥在臉書發文說，高虹安在當立委時，男友李忠庭左手領助理薪水，右手再從永齡基金會月領新台幣50萬元，外界就質疑，這根本是白手套行為。

劉康彥質疑，如果沒有高虹安指使，李忠庭敢把市長室主任、秘書單獨約出去談事情，敢找局處長大剌剌地介入特定案子嗎？

竹市府4日發布人事調整，錢康明將離開市府團隊，副局長李欣耀將代理文化局長職務，人事案今天生效。