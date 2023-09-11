竹市前文化局長再發文「解夢」 去職前退回高虹安的「禮物」

新竹市前文化局長錢康明昨被去職後，今晨5點在臉書發文「解夢」，之後再發文提到「為什麼我做了一個擋人財路的夢？」因為他遇到了一些事。

錢康明說，新竹市府到日本岡山市進行姊妹市交流是很早就決定的事，9月4日出發當日才發佈人事調整的新聞稿，目的當然是要避風頭減少衝擊，9月8日再用棒球場的新聞壓過去，預計將人事調整的衝擊減至最小，但是沒成功。豪車豪宅是之前的業障，凡走過必留痕跡，跟他沒關係。

錢康明指出，9月6日中午12點半，他請台中的搬家公司將職務宿舍的私人物品搬回台中，既然要搬就趕快搬走，將住處打掃乾淨，讓其他有居住需求的局處長能儘快搬入，這是應有的禮貌。

當日下午，一位幕僚拎來一份紀念擺飾，「報告局長，這是市長要送給您的，因為市長去日本，經過市長室，就幫忙拿回來了。」他「含笑」收下。

錢康明指出，他想起了中午搬家時在乎的「禮貌」，望著眼前這個「任重道遠」的紀念擺件生氣又難過，為何要這樣欺負人？高虹安，不要罵幕僚，是妳的態度讓妳的幕僚錯亂，尊重局處長們是基本功課，沒有誰高誰一等，局處長們是在妳一人的領導下，一同為新竹市民做事，妳要有決策，局處長們才能做事。

錢康明說，9月7日下午3點他和行政處的同仁點交職務宿舍內的公物及設備，繳回三把鑰匙後，帶著「任重道遠」進入市長室，秘書們應該是嚇了一跳說「局長，這是市長要給你的」，他則回「我知道，我不要，所以我送回來。」9月7日下午5點第一次準時下班，留下一切市府給他的局長配件，有禮貌的離開。