竹北秋遊星夜季 噪音惹怨

新竹縣政府上周末在竹北水圳森林公園舉辦「2023秋遊星夜季」活動，附近居民抱怨噪音、燈光刺眼，嚴重影響作息；縣府交旅處表示，活動均在晚間8點半就全面結束，居民意見將會檢討並提醒廠商。

音樂盛會秋遊星夜季連辦3年，前天「舞動樂光之夜」以嘻哈動感歌曲為主，昨天「樂球漫步之夜」多輕搖滾曲風；劉姓居民指出，活動噪音相當擾民，他上班相當疲憊，好不容易周六、日休假，卻遭噪音轟炸，希望縣府挑選影響居民最低的場地，如體育場、偏遠鄉鎮空地等。

當地中興里長莊淙澍表示，每次水圳公園辦活動都有噪音問題，今年彩排時強光問題特別嚴重，影響居民睡眠；廠商搭建舞台時，大車開上公園步道也嚴重壓壞步道和草地。

莊淙澍說，公園附近有400至500戶，面向公園的住戶直接面對噪音轟炸，連他住較遠一側、走路需3分鐘的社區都可聽到、感受來自現場的重低音。

縣府交通旅遊處說，前天起接獲3通電話陳情噪音問題，當時請廠商調低音量，至於燈光刺眼問題，會列入檢討，下年度將請廠商多注意，未來活動場地也再考量；環保局上周五、六則未接獲噪音陳情，未到場量測。