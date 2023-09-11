龍岡蓋運動館 原址籃球場將遷建

桃園市政府在中壢區龍岡萬坪公園旁籃球場，計畫興建龍岡全民運動館，體育署前瞻計畫補助1億多元預算今年面臨收回，市府追加預算發包，卻因該館將拆除原有籃球場，亦無桌球或羽球場，引發居民批評，議員聲援保留籃球場，市府體育局長許彥輝昨表示，近日場勘決定順應民意在附近找塊地蓋籃球場，運動館工程預定近期動工。

桃園市前市府規畫興建龍岡全民運動館，包括地上2層、地下1層建物，1樓規畫游泳池、SPA池等，2樓體適能中心、兒童活動區及多功能教室等，停車位有地下室汽車26格及機車24格，採OT委由廠商經營，預計2025年完工啟用。

龍岡全民運動館為大龍岡地區第一個運動場館，要蓋在現有籃球場基地，但每天聚集許多民眾打球，居民反對拆除，議員舒翠玲近日在說明會請命，強調居民希望保留籃球場並增設桌、羽球場，建議市府將基地南移。

體育局表示，龍岡全民運動館總經費包括體育署前瞻計畫補助1億多元，之前原物料上漲影響工程招標，體育署通知今年內工程若未發包將追回補助款，新市府接手後追加預算至4.3億採OT順利發包，預定近期動工。

局長許彥輝說，考量民意及現場勘查，已決定在附近找地蓋籃球場，未來也規畫考慮設置桌球與有氧舞蹈場地，盡量符合民眾需求。