苗栗社宅基地老樹 縣都委會促留

苗栗縣審計室旁興建295戶社會住宅案，縣都市計畫委員會最近修正通過，要求現場的多棵老樹必須保留或移植，每戶都有機車位，營建署城鄉分署修正後，經縣府核定發布實施。

營建署委託國家住宅及都市更新中心在苗栗縣專案規畫6處基地興建700戶社會住宅，其中，審計室旁基地1191坪，原用地是縣府管理機關用地供消防用，因縣府消防局已在苗栗市經國路旁完成興建，沒有需求性，變更社會福利設施及機關用地，主要計畫通過，縣都委會最近修正通過細部計畫。

縣都委會考量295戶社會住宅，將引入大量人口，為減少交通衝擊，並考量基地上舊軍營老榕樹、木麻黃等，至今仍生意盎然，有地方情感，決議增加停車位數量，尤其機車停車格必須每戶都有，老樹雖未達保護層級，仍須移植或保留。

至於苗栗其他社宅進度，縣府指出，苗栗地院社宅「明駝好室」107戶，預計2025年10月完工，另4處社宅推動中，基地都在近年來人口快速成長的竹南、頭份地區，包括竹南鎮天聲段鄰近國道3號及台灣鐵路局海線鐵路交會口，面積約5458坪，產權屬台鐵、國有財產署；竹南鎮龍山段3筆土地面積3041坪，土地皆為國有地；頭份市建國花市1489坪，縣府土地、頭份市公所管理；頭份市正興段2筆國有地面積6075坪。