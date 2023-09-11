竹縣新設2幼園 多校增2歲班

為減輕育兒負擔，新竹縣政府112學年度新建竹北市西區首所非營利幼兒園，將招收3歲以上2班、2歲專班2班，鳳岡國小也同步新增附設幼兒園1園1班；避免學習及托育斷層，新埔鎮文山國小、關西鎮坪林國小及新豐鄉新豐國小的附設幼兒園，各新增1班2歲專班。

縣府教育局長楊郡慈指出，竹縣努力提升公共化教保服務供應量，預計今年10月開園的華興非營利幼園，將招收3歲以上2班、2歲專班2班，也是竹北西區首所非營利幼兒園；加速增設2歲專班，是考量幼兒滿2歲離開托嬰中心後，可順利銜接教保服務機構。

教育局表示，原本全新竹縣已有公立幼兒園86園，非營利幼兒園6園，準公共幼兒園66園，112學年度新增2所幼兒園後，公共化教保服務供應量將達45%；經統計，竹縣2至5歲的幼教學齡兒童約2萬3205人，112學年度公私立幼兒園整體供應量計2萬6467名，足可容納需求。

教育局說，縣長楊文科重視公共化教保服務供應量要逐年提升，教育局也視區域需求增設國小附設幼兒園，並持續盤點縣內各機關及國中小閒置空間，規畫增設2歲幼兒專班及設置非營利幼兒園。

考量雙薪家庭的托育需求，縣府也補助經費鼓勵各國小附設幼兒園開辦下午4點過後的延長照顧服務。