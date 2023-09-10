新竹縣運動會今登場 林沛萱、周賢峰、徐立紘持聖火宣誓

112年新竹縣運動會今天登場，這次由新埔國小承辦、六家高中引領會旗進場揭開序幕，賽會共辦理田賽7項、徑賽21項。在巴西里約熱內盧獲得世界中學生U18運動會女子跳高銀牌的東泰高中林沛萱、男子3千公尺金牌的台北市立大學徐立紘，以及2023全國大專校院1000公尺第3名的台灣體育運動大學周賢峰，分別代表持聖火及運動員宣誓。

新竹縣體育會理事長田耕豪指出，新竹縣的體育一直不斷成長，在全國及全世界都能看到新竹縣的選手，非常不容易，尤其縣長楊文科上任後，讓體育翻轉，從設施、場地、場館到選手營養金補助，以及體育教育三級制逐漸落實等，做得非常好，讓選手根留新竹縣，也希望讓更多優秀選手到新竹縣。

楊文科表示，縣運會今日起一連4天在新竹縣體育場舉行，有242隊、1551名選手，及隊職員511名共2062人參加，是新竹縣的體育盛事，舉辦運動會的目的是要發掘優秀選手並推廣全民運動，感謝新竹縣議會及新竹縣體育會的支持，讓新竹縣舉辦的運動賽事都能順利圓滿。