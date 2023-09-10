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藍營串連打國慶牌 張善政親盯進度 要求國旗大方掛出來

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨總統參選人侯友宜昨表示，國慶當天國民黨執政縣市將齊辦升旗典禮，讓中華民國國旗飄揚。桃園市長張善政（中）也要求今年國慶升旗典禮規模和各路段國旗妝點數量都有所提升。本報資料照片
國民黨總統參選人侯友宜昨表示，國慶當天國民黨執政縣市將齊辦升旗典禮，讓中華民國國旗飄揚。桃園市長張善政（中）也要求今年國慶升旗典禮規模和各路段國旗妝點數量都有所提升。本報資料照片

國民黨總統參選人侯友宜昨宴請13位國民黨籍縣市首長及苗栗縣長鍾東錦，並向媒體宣布今年國慶日，國民黨執政縣市包括離島馬祖在內，將一起舉辦升旗典禮，讓中華民國國旗飄揚。對此，桃園市政府新聞處長羅楚東表示，市長張善政上任之初，已在市政會議向各局處首長與各區區長強調，今年國慶日的相關慶祝活動必須擴大辦理，尤其要充分彰顯國旗的意象，讓桃園成為最重視國慶、熱愛國家的城市。

羅楚東表示，7月初以來，市府已由副秘書長金志聿召開多次籌備會議，包括民政局、觀旅局、體育局、文化局、青年局等超過10個以上的單位共同激盪創意，除了國慶升旗典禮、市內各路段國旗妝點數量規模都會提升之外，也將推出其它具有桃園特色的國慶活動，請外界拭目以待。

市府人士表示，去年國慶日張善政仍在競選期間，當天在雨中到桃園著名的國旗屋與許多民眾一起參加升旗典禮，當時的場景讓他非常感動，今年是他上任後第一次的國慶，相較於民進黨政府刻意淡化國旗，桃園市今年懸掛在各路段的國旗數量，一定會比過去更多，範圍也會更廣。

市府人士也說，張善政曾擔任過中華民國最高行政首長，對於中華民國與國旗的認同不在話下，此次國慶活動的籌備進度，他也多次親自關心並下達指令，要求一定要把國旗大方掛出來。

議員凌濤表示，桃園是國門之都，能夠讓旗海飛揚，對於踏入國門的訪賓、對於自我國家的定位彰顯，都更加深刻，相較於中央對國旗的遮遮掩掩，市府擴大辦理國慶活動才是正確的作法。

議員謝美英則表示，國慶日是國家的重大慶典，任何刻意淡化中華民國或國旗的行為都不可取，呼籲應該不分黨派顏色，一起積極參與相關國慶活動，表達對國旗的敬意。

國民黨總統參選人侯友宜昨表示，國慶當天國民黨執政縣市將齊辦升旗典禮，讓中華民國國旗飄揚。桃園市政府也表示今年國慶升旗典禮規模和各路段國旗妝點數量都會有所提升。本報資料照片
國民黨總統參選人侯友宜昨表示，國慶當天國民黨執政縣市將齊辦升旗典禮，讓中華民國國旗飄揚。桃園市政府也表示今年國慶升旗典禮規模和各路段國旗妝點數量都會有所提升。本報資料照片

國旗 國慶 桃園

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