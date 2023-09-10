藍營串連打國慶牌 張善政親盯進度 要求國旗大方掛出來

國民黨總統參選人侯友宜昨宴請13位國民黨籍縣市首長及苗栗縣長鍾東錦，並向媒體宣布今年國慶日，國民黨執政縣市包括離島馬祖在內，將一起舉辦升旗典禮，讓中華民國國旗飄揚。對此，桃園市政府新聞處長羅楚東表示，市長張善政上任之初，已在市政會議向各局處首長與各區區長強調，今年國慶日的相關慶祝活動必須擴大辦理，尤其要充分彰顯國旗的意象，讓桃園成為最重視國慶、熱愛國家的城市。

羅楚東表示，7月初以來，市府已由副秘書長金志聿召開多次籌備會議，包括民政局、觀旅局、體育局、文化局、青年局等超過10個以上的單位共同激盪創意，除了國慶升旗典禮、市內各路段國旗妝點數量規模都會提升之外，也將推出其它具有桃園特色的國慶活動，請外界拭目以待。

市府人士表示，去年國慶日張善政仍在競選期間，當天在雨中到桃園著名的國旗屋與許多民眾一起參加升旗典禮，當時的場景讓他非常感動，今年是他上任後第一次的國慶，相較於民進黨政府刻意淡化國旗，桃園市今年懸掛在各路段的國旗數量，一定會比過去更多，範圍也會更廣。

市府人士也說，張善政曾擔任過中華民國最高行政首長，對於中華民國與國旗的認同不在話下，此次國慶活動的籌備進度，他也多次親自關心並下達指令，要求一定要把國旗大方掛出來。

議員凌濤表示，桃園是國門之都，能夠讓旗海飛揚，對於踏入國門的訪賓、對於自我國家的定位彰顯，都更加深刻，相較於中央對國旗的遮遮掩掩，市府擴大辦理國慶活動才是正確的作法。