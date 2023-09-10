竹北秋遊星夜季嗨翻 居民怨噪音、燈光影響作息

新竹縣政府本周末在竹北水圳森林公園舉辦「2023秋遊星夜季」活動，不過附近居民卻抱怨，從前天彩排開始噪音、燈光刺眼，已嚴重影響居民作息。中興里長莊淙澍表示，每次水圳公園舉辦活動都有噪音問題，但環保局來驗都合格，今年彩排時強光問題特別嚴重，希望相關單位重視。新竹縣交旅處表示，活動均在晚間8點半就全面結束，居民意見將會檢討並提醒廠商。

新竹縣政府已經連續3年辦理「秋遊星夜季」年度秋季音樂盛會，每年都會邀請時下熱門卡司來新竹縣開唱，同時規畫優質文創市集，活動兩日規畫不同類型卡司，2天多達14組知名歌手藝人輪番演出。

昨天「舞動樂光之夜」以嘻哈動感的high歌為主，由打倒三明治、Ozone、Kanit 卡尼特、丘與樂、火星混蛋、Rosy 玫瑰紅、金曲嘻哈歌王熊仔等；今天「樂球漫步之夜」則以輕搖滾曲風為主，由葉鈺渟、史東Ston、DIZLIKE、OPENsi、琳誼 Ring、艾薇、金曲樂團麋先生等帶來演出。

不過活動卻讓附近居民直喊「擾民」，劉姓居民指出，政府辦活動他都相當支持，但是每年在水圳森林公園的活動噪音都相當擾民，他上班相當疲憊好不容易等到六、日休假，卻要遭受噪音轟炸，希望縣府舉辦活動時，能挑選影響居民最低的場地，例如體育場、偏遠鄉鎮空地等。

莊淙澍也說，雖然「秋遊星夜季」的活動一年才舉辦一次，但水圳森林公園附近有400至500戶住戶，尤其面向公園的住戶，更是直接面對噪音轟炸，連他住在較遠的一側、走路需3分鐘的社區，都還是可以聽到、感受到來自現場的重低音，雖每年都陳情反應希望降低音量，但環保局來檢測都沒超標，還有前天彩排時，舞台燈光刺眼的問題特別嚴重，已影響居民睡眠。

莊淙澍還指出，廠商搭建舞台時，將大車開上公園步道，已嚴重壓壞步道和草地，他已向竹北市長鄭朝方報告，未來將重新整理步道，並規畫大型、重車通道，盼藉由重新設計，讓廠商大車可以直接上草地布置舞台，不至於壓毀步道。

新竹縣交通旅遊處則表示，昨天起接獲約3通電話陳情噪音問題，當時已請廠商調低音量。活動期間都有事先告知廠商上午10點後才可進行彩排，並嚴格要求晚間8點30分前活動需準時結束，昨天8點40分所有活動就已結束。至於燈光刺眼問題，只有前天彩排時才有測試燈光，這點也會列入檢討，下年度將提醒廠商多加注意。

至於居民反映將活動移到室內或偏鄉，交旅處表示，這次活動規畫為草地露營風格，類似有寬綠場地的選擇不多，室內的話也只有新竹縣體育場，未來活動設計時會再考量。