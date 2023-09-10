桃園龍岡全民運動館拆籃球場惹議 市府：遷建球場動工

桃園市政府在中壢區龍岡萬坪公園旁籃球場，計畫興建龍岡全民運動館，體育署前瞻計畫補助1億多元預算今年面臨收回，市府追加預算發包，卻因該館將拆除原有籃球場，亦無桌球或羽球場，引發居民批評，議員聲援保留籃球場，市府體育局長許彥輝今天下午表示，近日場勘決定順應民意在附近找塊地蓋籃球場，運動館工程預定近期動工。

桃園市前市府選定位於龍岡坪公園旁的籃球場用地，規畫興建龍岡全民運動館，計畫興建地上2層、地下1層建築物，一樓規畫游泳池、SPA池等，二樓規畫體適能中心，還有兒童活動區及多功能教室等，地下規畫汽車26停車格及機車24停車格，採OT委由廠商經營模式，預計2025年完工啟用。

龍岡全民運動館為大龍岡地區第一個運動場館，毗鄰中壢、平鎮區受到在地議員關切，尤其運動館在利用現有籃球場基地，但是該籃球場每天聚集許多民眾打球，居民反對拆除，市議員舒翠玲近日說明會為居民請命，舒翠玲表示，居民希望保留籃球場，並希望增設桌、羽球場，她建議市府將基地南移，保留籃球場及在運動館綜合教室露台增設桌球或羽球室。

市議員謝美英表示，她不反對興建運動館，但是蓋運動館沒必要犧牲籃球場，加上沒有桌、羽球場，居民需要籃球場，希望市府將籃球場移至附近一處公有地興建，增加居民運動場所，建設可以增、不要減，與居民達到雙贏。

市府體育局表示，龍岡全民運動館前朝市府規畫設計，總經費包括體育署前瞻計畫補助1億多元，之前原物料上漲影響工程招標，體育署通知今年內工程若未發包將追回補助款，市府接手追加預算至4 .3億元採OT順利發包，預定近期9、10月動工。