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新竹高中91歲校史館初勘具文資價值 待審議認定

中央社／ 新竹市10日電

擁有91年歷史的國立新竹高中校史館，有竹中校友在7月間向新竹市文化局提報文資身分，新竹市文資委員日前初步現勘評估，認為具文資價值，已列冊追蹤，將開文資審議會認定。

新竹市文化局今天發布新聞稿表示，今年7月接獲民眾提報新竹高中內日治時期講堂（今校史館）為古蹟，8日邀集新竹市文資委員現勘，並進行簡易文化資產價值評估。

文化局指出，據文資委員場勘，建物室內2側靠窗設置舊有木製長椅，外觀窗戶上有水平飾帶，基座為洗石子，內牆為螺旋紋灰泥作，為日治時期典型作法，認定建物形制保存完整，具文資價值，因此予以列冊追蹤。

文化局表示，竹中講堂見證從日治時期到戰後新竹高中各時代的歷史發展，也是竹中人共同記憶，後續將召開專案小組及文化資產審議會，認定其文化資產價值。

文化局說明，竹中講堂於1932年竣工啟用，起初做為講堂（禮堂）使用，二戰後多任校長在此舉辦各項典禮、集會、比賽等，1977年成為「民族精神教育資料中心」，之後更名為「匪／敵情資料陳列中心」。

文化局表示，1985年2月校方籌建校史館，同年12月12日竹中講堂成為「校史館」，有靜態常設展供外賓參觀；後經2009年整修、將照片數位化設立「數位校史館」；去年由校友會捐錢進行文物盤點與整修，校史館於去年12月重新開幕。

新竹 文化局 文化資產

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