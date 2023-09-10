颱風釀雪霸公園大鹿林道部分坍方 5路線封閉搶修
雪霸國家公園大鹿林道東線部分路段因受颱風「蘇拉」及「海葵」侵襲而坍方，雪霸國家公園管理處今天指出，目前仍有5條路線封閉搶修，將視復原情形再公告恢復入園。
颱風「蘇拉」及「海葵」先後襲台，雪管處表示，公告8月28日深夜11時起全面禁止進入雪霸公園生態保護區及其他管制區動，其中大鹿林道東線5.2公里處，8月29日因大量山壁崩落，落石覆蓋林道約20餘公尺，阻斷交通。
雪管處指出，近期積極搶修崩塌路段，目前仍有雪劍線、大霸線、武陵四秀線（秀霸線）、聖稜線（I型、Y型）、大霸北稜線等經大鹿林道東線及松茂林道路線尚待修復。若不經大鹿林道東線及松茂林道者，則可通行。
目前已恢復開放部分生態保護區的登山步道，雪管處表示，包括雪山線、武陵四秀線（不含秀霸線）、聖稜線（O型）、志佳陽線、雪山西稜線。
雪管處指出，颱風過後，山區仍有大雨及豪雨可能，請山友入園時注意環境狀況，以維護登山安全，若遇新崩塌危險路況請即撤返，並回報林道及步道狀況，以進行災修作業。
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