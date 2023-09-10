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大直住宅塌陷傳賴清德鄭文燦隔壁聚餐建商 鄭文燦回應了

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台北市大直塌陷案傳出當晚賴、鄭在隔壁不動產業者餐宴，行政院副院長鄭文燦（中）回應基泰建設未受邀。記者曾增勳／攝影
台北市大直塌陷案傳出當晚賴、鄭在隔壁不動產業者餐宴，行政院副院長鄭文燦（中）回應基泰建設未受邀。記者曾增勳／攝影

台北市大直住宅塌陷案傳出當晚賴清德、鄭文燦在隔壁飯店出席不動產業者餐宴，基泰建設人員也有出席?對此，行政院副院長鄭文燦今天上午表示，那天是台北市不動產開發公會理事長陳勝宏邀請副總統賴清德和他等人出席，那一場活動基泰建設並未受邀出席。

鄭文燦今天上午至桃園市中壢區，參加桃園市立委參選人彭俊豪施政願景說明會， 針對媒體聯訪詢問大直塌陷案鄭與賴在隔壁美福飯店出席不動產業者餐會，鄭受訪作以上回應。

鄭文燦表示，那天是由台北市不動產開發公會理事長陳勝宏邀請賴清德和他，還有其他貴賓出席，他們大概6時出席，賴清德大概7時30分離開，當時並不能預知晚間10時大直民宅塌陷事件，那一場活動基泰建設並未受邀，也沒有人員出席。

大直民宅傾斜 基泰建設

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