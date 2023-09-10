峨眉湖封禁遭抗議 苗管處鬆口放寬

民眾日前在峨眉湖從事立槳衝浪（SUP）水上活動溺斃，事後農田水利署苗栗管理處及新竹縣府封閉該水域，此舉引來台灣開放水域聯盟不滿，昨號召近百人，以下水行動抗議，訴求爭取「水域解嚴」。苗管處鬆口允諾未來會接受民眾申請使用水域，並檢討行政流程，但昨天的抗議行動因未經許可下水，仍須依法開罰。

農水署苗管處長陳建國表示，民眾只要提前1到2周填具水域使用申請書，並附上活動安全自負承諾書，審核通過後就能合法在峨眉湖從事水上休憩活動，對於民眾反映申請流程不便，苗管處將盡速檢討，本周由農水署開會討論改善行政流程。

但昨天約20名SUP玩家未經申請便下水抗議已違法，陳建國指出，仍須依水利法第54條對行為人開罰2500元到5萬元。

峨眉湖上月25日發生23歲男子未著救生衣玩SUP溺斃，農水署苗管處及新竹縣府交旅處事後皆指出將嚴格禁止民眾下水，禁令引發SUP界玩家大反彈。聯盟指出，峨眉湖早已被經濟部水利署公告為「開放水域遊憩活動水庫」，可經申請合法從事水上活動，但主管機關作法卻與中央違背。

縣府交旅處表示，因法規衝突，將廢止峨眉湖公告為新竹縣危險水域，確定農水署苗管處為水域唯一權責管理機關。