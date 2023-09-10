聽新聞
test
0:00 / 0:00

峨眉湖封禁遭抗議 苗管處鬆口放寬

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
台灣開放水域聯盟號召近百民眾抗議峨眉湖封湖，要求主管機關應依法開放。記者巫鴻瑋／攝影
台灣開放水域聯盟號召近百民眾抗議峨眉湖封湖，要求主管機關應依法開放。記者巫鴻瑋／攝影

民眾日前在峨眉湖從事立槳衝浪（SUP）水上活動溺斃，事後農田水利署苗栗管理處及新竹縣府封閉該水域，此舉引來台灣開放水域聯盟不滿，昨號召近百人，以下水行動抗議，訴求爭取「水域解嚴」。苗管處鬆口允諾未來會接受民眾申請使用水域，並檢討行政流程，但昨天的抗議行動因未經許可下水，仍須依法開罰。

農水署苗管處長陳建國表示，民眾只要提前1到2周填具水域使用申請書，並附上活動安全自負承諾書，審核通過後就能合法在峨眉湖從事水上休憩活動，對於民眾反映申請流程不便，苗管處將盡速檢討，本周由農水署開會討論改善行政流程。

但昨天約20名SUP玩家未經申請便下水抗議已違法，陳建國指出，仍須依水利法第54條對行為人開罰2500元到5萬元。

峨眉湖上月25日發生23歲男子未著救生衣玩SUP溺斃，農水署苗管處及新竹縣府交旅處事後皆指出將嚴格禁止民眾下水，禁令引發SUP界玩家大反彈。聯盟指出，峨眉湖早已被經濟部水利署公告為「開放水域遊憩活動水庫」，可經申請合法從事水上活動，但主管機關作法卻與中央違背。

縣府交旅處表示，因法規衝突，將廢止峨眉湖公告為新竹縣危險水域，確定農水署苗管處為水域唯一權責管理機關。

峨眉湖 新竹 水利署

延伸閱讀

影／ SUP玩家抗議峨眉湖遭封禁 寧被開罰也要下水表達訴求

竹科塞車有解！大新竹通勤路廊智慧交控計畫獲中央核定

家中宛如金庫⋯現金四處塞 新竹縣府官員涉貪遭收押

影／高雄鼓山醉男向遊客借電充 情緒失控轉頭跳海不幸溺斃

相關新聞

新竹國際風箏節今明登場 新竹漁港湧5萬人爭睹風箏秀

新竹市國際風箏節因颱風延期至今、明2天在新竹漁港登場，數千隻風箏在空中飛舞爭奇鬥豔，今年主打海洋主題，還看得見鯨魚、章魚...

新竹風箏節鯨魚飛天 苗栗苑裡稻田彩繪告白

新竹市國際風箏節因颱風延期至昨、今2天在新竹漁港登場，數千隻風箏在空中飛舞爭奇鬥豔，今年主打海洋主題，還看得見鯨魚、章魚...

鄉親鄉情／記錄家鄉美景 76歲林桔春賺到健康

苗栗縣永和山水庫前年因百年乾旱幾乎見底，沉沒庫底的「永安橋」重見天日，熱愛鄉土攝影的頭份市民林桔春發掘並拍下「奇景」分享...

峨眉湖封禁遭抗議 苗管處鬆口放寬

民眾日前在峨眉湖從事立槳衝浪（SUP）水上活動溺斃，事後農田水利署苗栗管理處及新竹縣府封閉該水域，此舉引來台灣開放水域聯...

老街溪銅濃度檢測2年來都合格 專家：汙水整治還可再進步

大潭海域「綠牡蠣」事件喧譁一時，問題矛頭指向上游各工業區工廠非法排放事業廢水，而乘載各工業區廢水入海的老街溪也多次因汙染...

環團重回大潭海域 昔日綠牡蠣不復見

桃園市觀音大潭海岸2017年挖到含銅量超標的「綠牡蠣」掀起水汙染疑慮，在地環團近日重回現場追蹤，雖未見綠牡蠣蹤影，但牡蠣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦