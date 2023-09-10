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新竹風箏節鯨魚飛天 苗栗苑裡稻田彩繪告白

聯合報／ 記者張裕珍胡蓬生／連線報導
各式風箏點綴南寮天空。記者張裕珍／攝影
各式風箏點綴南寮天空。記者張裕珍／攝影

新竹市國際風箏節因颱風延期至昨、今2天在新竹漁港登場，數千隻風箏在空中飛舞爭奇鬥豔，今年主打海洋主題，還看得見鯨魚、章魚、石斑魚等造型風箏「悠游」天際；苗栗縣苑裡鎮二期稻田彩繪「告別單身」也在昨天揭幕，今年首度運用紅色稻種為彩繪「增色」，展期至11月。

新竹市國際風箏節今年邁入第7年，以「海想來」為活動主題，呈現竹市近期推廣食魚教育、環保淨灘等永續發展成果，風箏賽場也放飛許多海洋生物的造型風箏，彷彿將海洋世界搬到新竹天空。

活動適逢假日吸引大批人潮湧入新竹漁港，不少民眾也把握機會來野餐、放風箏、騎腳踏車，昨晚還有超過百隻的夜光風箏飛上天際閃耀。今年市府首度安排活動免費接駁車，從新竹火車站發車。

苗栗縣苑裡鎮農會在愛情果園前方農地打造稻田彩繪「告別單身」近日亮相，呈現男女相戀告白的圖樣，藉此行銷縣府農業處、苗栗改良場與苑裡農會輔導栽培的高經濟價值的特用作物「丹參」。

苑裡鎮農會指出，農會從2002年開始嘗試稻田彩繪，在改良場協助下，陸續增加稻種色彩，圖案也愈來豐富，往年選用紫、黃、白、綠、黑5種顏色稻種，今年二期作首次增加「紅色」稻種。

苑裡農會丹參產銷班長楊凱棠說，縣內推廣丹參栽種面積1公頃多，鮮採丹參以「秋作秋收」作為季節限定農產品，乾貨開發丹參元氣飲、丹參元氣燉包等商品。

苑裡農田彩繪「告別單身」揭幕 。記者胡蓬生／攝影
苑裡農田彩繪「告別單身」揭幕 。記者胡蓬生／攝影

風箏節 新竹 苗栗縣

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