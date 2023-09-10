聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄉親鄉情／記錄家鄉美景 76歲林桔春賺到健康

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
頭份市民林桔春熱愛鄉土攝影，退休後投注心力拍照，十多年來為地方留下許多珍貴畫面。記者胡蓬生／攝影
頭份市民林桔春熱愛鄉土攝影，退休後投注心力拍照，十多年來為地方留下許多珍貴畫面。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣永和山水庫前年因百年乾旱幾乎見底，沉沒庫底的「永安橋」重見天日，熱愛鄉土攝影的頭份市民林桔春發掘並拍下「奇景」分享臉書，頓時吸引人潮一探究竟；76歲的林桔春熱愛攝影，退休後幾乎天天騎車、帶相機在中港溪域隨興取景，樂此不疲，為地方留下無數珍貴的鄉土美景。

「永和山水庫各角落幾乎被我踏遍了！」林桔春長期在水庫周邊取景，從水庫滿水位到前年庫底乾涸的奇特場景都有，目前他還擔任頭份永貞宮的專屬攝影，也常為社區活動義務拍照。

林桔春說，自己從高中就對攝影有興趣，早年跟照相館租相機拍照，35歲時分期付款買了人生第1台相機，58歲時從銀行退休，才投注所有心力四處拍照，尤其喜歡拍有文史、自然風格的照片。

「只要天氣好，每天清晨7點半就騎車帶相機出門。」林桔春說，他喜歡輕鬆地在中港溪地區取景，拍過頭份後花園「地湧金蓮」、農村牛耕等罕見場景，照片也會放上臉書和大家分享喜悅。

林桔春說，拍照純粹是興趣，也從不參加比賽，感覺不會有壓力；他拍照也講求「原汁原味」，運用角度、高度變化取景，不用後製改變效果，每天保持開朗心情拍照，也賺到健康。

水庫

延伸閱讀

16分鐘才前宣布！民怨「深圳洩洪香港泡水」 港府稱無直接關係

翡翠水「酷」！水質好到數據會說話 水庫操作「這技術」是關鍵

阿姆坪防淤道啟用後首操作4小時 沖淤20萬噸淤泥省1.6億

GoPro被萬獸之王撿走！牠叼相機「沉迷自拍」不想歸還 罕見獅子視角直擊片曝光

相關新聞

新竹國際風箏節今明登場 新竹漁港湧5萬人爭睹風箏秀

新竹市國際風箏節因颱風延期至今、明2天在新竹漁港登場，數千隻風箏在空中飛舞爭奇鬥豔，今年主打海洋主題，還看得見鯨魚、章魚...

新竹風箏節鯨魚飛天 苗栗苑裡稻田彩繪告白

新竹市國際風箏節因颱風延期至昨、今2天在新竹漁港登場，數千隻風箏在空中飛舞爭奇鬥豔，今年主打海洋主題，還看得見鯨魚、章魚...

鄉親鄉情／記錄家鄉美景 76歲林桔春賺到健康

苗栗縣永和山水庫前年因百年乾旱幾乎見底，沉沒庫底的「永安橋」重見天日，熱愛鄉土攝影的頭份市民林桔春發掘並拍下「奇景」分享...

峨眉湖封禁遭抗議 苗管處鬆口放寬

民眾日前在峨眉湖從事立槳衝浪（SUP）水上活動溺斃，事後農田水利署苗栗管理處及新竹縣府封閉該水域，此舉引來台灣開放水域聯...

老街溪銅濃度檢測2年來都合格 專家：汙水整治還可再進步

大潭海域「綠牡蠣」事件喧譁一時，問題矛頭指向上游各工業區工廠非法排放事業廢水，而乘載各工業區廢水入海的老街溪也多次因汙染...

環團重回大潭海域 昔日綠牡蠣不復見

桃園市觀音大潭海岸2017年挖到含銅量超標的「綠牡蠣」掀起水汙染疑慮，在地環團近日重回現場追蹤，雖未見綠牡蠣蹤影，但牡蠣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦