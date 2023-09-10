鄉親鄉情／記錄家鄉美景 76歲林桔春賺到健康

苗栗縣永和山水庫前年因百年乾旱幾乎見底，沉沒庫底的「永安橋」重見天日，熱愛鄉土攝影的頭份市民林桔春發掘並拍下「奇景」分享臉書，頓時吸引人潮一探究竟；76歲的林桔春熱愛攝影，退休後幾乎天天騎車、帶相機在中港溪域隨興取景，樂此不疲，為地方留下無數珍貴的鄉土美景。

「永和山水庫各角落幾乎被我踏遍了！」林桔春長期在水庫周邊取景，從水庫滿水位到前年庫底乾涸的奇特場景都有，目前他還擔任頭份永貞宮的專屬攝影，也常為社區活動義務拍照。

林桔春說，自己從高中就對攝影有興趣，早年跟照相館租相機拍照，35歲時分期付款買了人生第1台相機，58歲時從銀行退休，才投注所有心力四處拍照，尤其喜歡拍有文史、自然風格的照片。

「只要天氣好，每天清晨7點半就騎車帶相機出門。」林桔春說，他喜歡輕鬆地在中港溪地區取景，拍過頭份後花園「地湧金蓮」、農村牛耕等罕見場景，照片也會放上臉書和大家分享喜悅。

林桔春說，拍照純粹是興趣，也從不參加比賽，感覺不會有壓力；他拍照也講求「原汁原味」，運用角度、高度變化取景，不用後製改變效果，每天保持開朗心情拍照，也賺到健康。