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老街溪銅濃度檢測2年來都合格 專家：汙水整治還可再進步

聯合報／ 記者陳俊智翁唯真／桃園報導
桃園市老街溪因流經中壢老街一帶而得名，老街溪大坑缺橋、社子溪星平橋、黃墘溪中壢休息站河川汙染指數，由中度汙染惡化成嚴重汙染。記者蘇健忠／攝影
桃園市老街溪因流經中壢老街一帶而得名，老街溪大坑缺橋、社子溪星平橋、黃墘溪中壢休息站河川汙染指數，由中度汙染惡化成嚴重汙染。記者蘇健忠／攝影

大潭海域「綠牡蠣」事件喧譁一時，問題矛頭指向上游各工業區工廠非法排放事業廢水，而乘載各工業區廢水入海的老街溪也多次因汙染變色；桃園市環保局表示，老街溪確實曾因銅濃度超標染色，但整治之後改善很多，最近一次超標是前年7月，其他重金屬含量也都合乎標準。

中央大學榮譽教授曾迪華說，老街溪水質近10年確實逐漸改善，但仍有進步空間。解決之道除了汙水處理設備要與時俱進，也有賴業者自律，從源頭做好汙染減量，相信環境會越來越好。

環保局指出，老街溪上游有中壢、平鎮和龍潭三大工業區，其中龍潭是新興園區，由竹科管理又受環評規範，排汙問題較少，中壢和平鎮屬早期興建廠區，汙水處理設備跟不上產業變化與發展，但中壢近年斥資1.3億元打造設備，平鎮要求含銅製程業者自主降低排放汙水濃度，情況有改善。

環保局表示，若想徹底解決工業汙水，設置專管海放就能一勞永逸，但中壢、平鎮和龍潭距離出海口超過20公里，不但土地取得困難，架設成本也高，所以多靠監測水質把關。

依環保署法規，河川水質銅濃度須在0.03ppm以下，老街溪最近一次發現超標是出海口測點「許厝港一號橋」在2021年7月7日測得0.038ppm，此後均在標準值內；最靠近工業區的測點「環鄉橋」數值也都在0.02ppm。

老街 水質 超標

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