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新竹國際風箏節今明登場 新竹漁港湧5萬人爭睹風箏秀

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市警察局第一分局特別製作大型「刑事一鴿」立體風箏，宣導反詐騙。圖／竹市府提供
新竹市警察局第一分局特別製作大型「刑事一鴿」立體風箏，宣導反詐騙。圖／竹市府提供

新竹市國際風箏節因颱風延期至今、明2天在新竹漁港登場，數千隻風箏在空中飛舞爭奇鬥豔，今年主打海洋主題，還看得見鯨魚、章魚、石斑魚等造型風箏「悠游」天際；今天從中午開始就陸續湧入遊客到漁港參加活動，超過5萬人爭睹精彩的風箏秀。

新竹市國際風箏節今年邁入第7年，以「海想來」為活動主題，呈現竹市近期推廣食魚教育、環保淨灘等永續發展成果，風箏賽場也放飛許多海洋生物的造型風箏，彷彿將海洋世界搬到新竹天空，場邊還有以綠色環保、愛護海洋概念的地景風動裝置藝術。

新竹市警察局今年也首次參與風箏節並製作大型立體風箏「刑事一鴿」，還在風箏上頭綁上「打詐新竹隊」標語旗幟，吸引民眾目光，場邊也設立犯罪預防宣導攤位。

活動適逢假日吸引大批人潮湧入新竹漁港，不少民眾也把握機會來野餐、放風箏、騎腳踏車，港區內包括風箏賽場、波光市集、魚鱗天梯等地方都湧現人潮，相當熱鬧，新竹市長高虹安下午也出席風箏節，歡迎民眾把握假日出遊，來南寮看風箏吹海風。

今晚也有超過百隻的夜光風箏飛上天際閃耀，展現科技城市魅力。市府指出，今晚將有近20公尺長的毛毛蟲風箏也穿上LED燈來湊熱鬧，還有新加坡摩天輪標誌景觀將化身夜光風箏在新竹夜空閃耀。此外，特技風箏也將演出夜光版的「LOVE」排字秀。

產發處長許智堡表示，除了風箏展演外，還有momo家族親子表演、大型小丑秀、新象創作劇團演出及夜光溜溜球等，另規畫古董車展區，展示6種有故事的特色車款，同時辦理食魚生態教育活動，傳達海洋永續發展的重要性。

產發處說明，民眾於風箏節期間至新竹漁港波光市集、漁產直銷中心、貝殼市集及南寮周邊店家消費，並以「行動支付」方式付款，即可於活動會場兌換紀念小風箏，每日限量500份；另還推出包括一夜干、魚拓、漁樂木工及風箏彩繪等DIY活動。

新竹漁港今天因為舉辦風箏節，港區內停車場可停2千輛車尖峰時間滿位，市府今年首度在新竹火車站設有直達新竹漁港的免費接駁車，也相當受歡迎，今天機動派出10輛接駁車，滿座就發車；交通處鼓勵民眾踴躍搭乘，還能減少塞車和找停車位的困擾。

新竹市國際風箏節以「海想來」為主題，放飛鯨魚、石斑魚、章魚與曼波魚等造型風箏飛上天際，吸引民眾湧入新竹漁港欣賞。記者張裕珍／攝影
新竹市國際風箏節以「海想來」為主題，放飛鯨魚、石斑魚、章魚與曼波魚等造型風箏飛上天際，吸引民眾湧入新竹漁港欣賞。記者張裕珍／攝影
新竹市國際風箏節以「海想來」為主題，主打海洋生物造型風箏，有鯨魚、石斑魚、章魚與曼波魚等風箏飛上天際，繽紛點綴南寮天空。記者張裕珍／攝影
新竹市國際風箏節以「海想來」為主題，主打海洋生物造型風箏，有鯨魚、石斑魚、章魚與曼波魚等風箏飛上天際，繽紛點綴南寮天空。記者張裕珍／攝影
新竹市國際風箏節以「海想來」為主題，主打海洋生物造型風箏，有鯨魚、石斑魚、章魚與曼波魚等風箏飛上天際，繽紛點綴南寮天空。記者張裕珍／攝影
新竹市國際風箏節以「海想來」為主題，主打海洋生物造型風箏，有鯨魚、石斑魚、章魚與曼波魚等風箏飛上天際，繽紛點綴南寮天空。記者張裕珍／攝影
新竹市國際風箏節今天下午登場，市長高虹安出席活動致詞。記者張裕珍／攝影
新竹市國際風箏節今天下午登場，市長高虹安出席活動致詞。記者張裕珍／攝影
新竹市國際風箏節今天下午登場，市長高虹安等人出席活動。記者張裕珍／攝影
新竹市國際風箏節今天下午登場，市長高虹安等人出席活動。記者張裕珍／攝影
新竹市國際風箏節昨天起一連2天登場，新竹市長高虹安（中）出席參與。記者張裕珍／攝影
新竹市國際風箏節昨天起一連2天登場，新竹市長高虹安（中）出席參與。記者張裕珍／攝影
新竹市國際風箏節以「海想來」為主題，放飛鯨魚、石斑魚、章魚與曼波魚等造型風箏飛上天際，吸引民眾湧入新竹漁港欣賞。記者張裕珍／攝影
新竹市國際風箏節以「海想來」為主題，放飛鯨魚、石斑魚、章魚與曼波魚等造型風箏飛上天際，吸引民眾湧入新竹漁港欣賞。記者張裕珍／攝影
新竹市國際風箏節以「海想來」為主題，主打海洋生物造型風箏，有鯨魚、石斑魚、章魚與曼波魚等風箏飛上天際，繽紛點綴南寮天空。記者張裕珍／攝影
新竹市國際風箏節以「海想來」為主題，主打海洋生物造型風箏，有鯨魚、石斑魚、章魚與曼波魚等風箏飛上天際，繽紛點綴南寮天空。記者張裕珍／攝影

風箏節 高虹安 新竹

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