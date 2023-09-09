快訊

基泰建案毀民宅拆整棟 蔣萬安：公辦都更、最優容積助重建

基泰持續神隱怎麼辦？ 蔣萬安曝「有辦法」逼建商出來面對

下周太重要了！ 「3大事」恐徹底改變科技業市場態勢

黑毛豬加楊梅冠軍米肥香誘人 頂級滷肉飯今限量品嚐

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
邁入第8年的桃園楊梅畜產嘉年華活動今下午在富岡運動公園舉行，今現場推出限量桃園黑毛豬搭配楊梅冠軍米料理成頂級黑毛豬滷肉飯。圖／桃園市政府提供
邁入第8年的桃園楊梅畜產嘉年華活動今下午在富岡運動公園舉行，今現場推出限量桃園黑毛豬搭配楊梅冠軍米料理成頂級黑毛豬滷肉飯。圖／桃園市政府提供

邁入第8年的桃園楊梅畜產嘉年華活動今下午在富岡運動公園舉行，桃園畜牧年產值逾45.7億，穩居北台第一。今首次推出具特色的黑毛豬，桃園黑毛豬因育成時間較長，油花豐富、肉質柔軟、皮厚Q彈、沒有腥味，深受市場喜愛，今現場吃得到桃園黑毛豬搭配楊梅冠軍米料理成頂級黑毛豬滷肉飯，現場還有蔬果採摘、多肉植物、農事教育等多項休憩活動。

今現場除有油花豐富、肉質鮮美的桃園特色黑毛豬肉，結合楊梅在地優質冠軍好米，邀請大家免費品嚐香噴噴的頂級黑毛豬滷肉飯。另外本次世界客家博覽會開幕最火熱鮮嫩多汁的「國產炸雞排」。

桃園市長張善政今出席活動並大啖滷肉飯表示，楊梅的畜產業相當優良，無論是黑毛豬、酪農或養雞業都有亮眼的成績，楊梅區農會多年的努力，畜產嘉年華已邁入第8年，未來市府農業局會與楊梅區農會持續攜手合作，期盼藉此打響楊梅區黑毛豬、酪農及養雞等產業的品牌，讓更多人看見楊梅優質的畜產品。

張善政說，楊梅毛豬產銷班更曾榮獲全國10大績優農業產銷班的肯定，實屬不易；而黑毛豬因飼養期較長，因此油花豐富、肉質柔軟，口感不乾澀非常好吃。

楊梅區農會理事長鄭美英表示，楊梅的畜產業十分發達，且出產許多富有特色的農畜產品，包括黑毛豬、酪農以及養雞產業等，每年畜牧年產值逾45.7億元，從飼養環境到產出的畜產品質都相當良好，讓民眾吃得放心又健康。

今現場還有農畜產品展售、精彩表演樂團表演、親子互動及趣味等活動，另外推出仙草雞、鮮奶餅乾、保久乳及鮮奶茶等多項產品限量好康大特賣，同時來場享受味覺及聽覺的饗宴。楊梅農會位於富岡車站旁邊「伯公岡25糧倉」，販賣該會及各地農特產品，還有文青咖啡廳，歡迎大家來趟楊梅體驗農遊輕旅行。

邁入第8年的桃園楊梅畜產嘉年華活動今下午在富岡運動公園舉行，桃園市長張善政（左4）今現場品嘗世界客家博覽會開幕最火熱鮮嫩多汁的「國產炸雞排」。圖／桃園市政府提供
邁入第8年的桃園楊梅畜產嘉年華活動今下午在富岡運動公園舉行，桃園市長張善政（左4）今現場品嘗世界客家博覽會開幕最火熱鮮嫩多汁的「國產炸雞排」。圖／桃園市政府提供
邁入第8年的桃園楊梅畜產嘉年華活動今下午在富岡運動公園舉行，桃園市長張善政（右2）今現場大啖桃園黑毛豬搭配楊梅冠軍米料理成頂級黑毛豬滷肉飯。圖／桃園市政府提供
邁入第8年的桃園楊梅畜產嘉年華活動今下午在富岡運動公園舉行，桃園市長張善政（右2）今現場大啖桃園黑毛豬搭配楊梅冠軍米料理成頂級黑毛豬滷肉飯。圖／桃園市政府提供

豬肉 農會

延伸閱讀

桃園大溪九月雪目前花開7成 將一路綻放至月底

桃園開放騎樓停車僅104條禁停 民代籲因地制宜

國1楊梅段 暢銷休旅車追撞緩撞車 波及兩線道

擺脫亂丟垃圾命運變身 桃園楊梅首座曲棍球練習場啟用

相關新聞

桃園大溪九月雪目前花開7成 將一路綻放至月底

俗稱「九月雪」的韭菜花，目前花開7成左右，桃園大溪水岸韭菜花季今明2天在大溪中庄景觀土丘舉行，農業局表示，今明2天有農特...

告別單身！苑裡農會稻田彩繪添新色 協助推廣丹參特產

苗栗縣苑裡鎮的「稻田彩繪」聞名全台，農會上午在愛情果園舉辦特色產業推廣，同時為今年二期作彩繪「告別單身」揭幕；苑裡農會打...

黑毛豬加楊梅冠軍米肥香誘人 頂級滷肉飯今限量品嚐

邁入第8年的桃園楊梅畜產嘉年華活動今下午在富岡運動公園舉行，桃園畜牧年產值逾45.7億，穩居北台第一。今首次推出具特色的...

桃園崙坪音樂村連兩天金曲歌王歌后好聲音 文創市集豐

桃園市年度崙坪音樂村活動今天下午在觀音區崙坪文化地景園區熱鬧登場，為期2天，小朋友組成的樂團帶來童真又搖滾的表演炒熱氣氛...

高虹安稱男友部分承租回建築 房仲點「3理由」：高級住宅少出租

新竹市長高虹安遭質疑入住高級住宅「回建築」，市府昨回應為高虹安男友承租部分房屋非整層。有房仲說，顯少有人買高級住宅出租，...

桃科園區設SRF說明會民眾喊滾出觀音 決定到中央抗議

經濟部、桃園前市政府以專案不需要個別環評核准3家固態燃料棒（SRF）電廠到桃園科技園區設廠，議會和電廠所在地觀音區、大潭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦