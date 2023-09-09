黑毛豬加楊梅冠軍米肥香誘人 頂級滷肉飯今限量品嚐

邁入第8年的桃園楊梅畜產嘉年華活動今下午在富岡運動公園舉行，桃園畜牧年產值逾45.7億，穩居北台第一。今首次推出具特色的黑毛豬，桃園黑毛豬因育成時間較長，油花豐富、肉質柔軟、皮厚Q彈、沒有腥味，深受市場喜愛，今現場吃得到桃園黑毛豬搭配楊梅冠軍米料理成頂級黑毛豬滷肉飯，現場還有蔬果採摘、多肉植物、農事教育等多項休憩活動。

今現場除有油花豐富、肉質鮮美的桃園特色黑毛豬肉，結合楊梅在地優質冠軍好米，邀請大家免費品嚐香噴噴的頂級黑毛豬滷肉飯。另外本次世界客家博覽會開幕最火熱鮮嫩多汁的「國產炸雞排」。

桃園市長張善政今出席活動並大啖滷肉飯表示，楊梅的畜產業相當優良，無論是黑毛豬、酪農或養雞業都有亮眼的成績，楊梅區農會多年的努力，畜產嘉年華已邁入第8年，未來市府農業局會與楊梅區農會持續攜手合作，期盼藉此打響楊梅區黑毛豬、酪農及養雞等產業的品牌，讓更多人看見楊梅優質的畜產品。

張善政說，楊梅毛豬產銷班更曾榮獲全國10大績優農業產銷班的肯定，實屬不易；而黑毛豬因飼養期較長，因此油花豐富、肉質柔軟，口感不乾澀非常好吃。

楊梅區農會理事長鄭美英表示，楊梅的畜產業十分發達，且出產許多富有特色的農畜產品，包括黑毛豬、酪農以及養雞產業等，每年畜牧年產值逾45.7億元，從飼養環境到產出的畜產品質都相當良好，讓民眾吃得放心又健康。