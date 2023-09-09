高虹安稱男友部分承租回建築 房仲點「3理由」：高級住宅少出租

新竹市長高虹安遭質疑入住高級住宅「回建築」，市府昨回應為高虹安男友承租部分房屋非整層。有房仲說，顯少有人買高級住宅出租，因報酬率低，但有公司會買作高階主管宿舍。

蔡姓房仲人員向中央社記者表示，回建築屬於新竹市的高級住宅社區，鄰近學區、公園、運動場，距離高速公路交流道不遠，會購買屋主多為新竹科學園區高階主管或層峰人士，大樓社區目前尚未售罄，還有多間空屋。

蔡姓房仲指出，回建築地上26層、地下3層，為1層2戶格局，每戶使用坪數約70多坪，屋主跟建商買來為毛胚屋，若做隔間、地板，以現在的工程費用約要新台幣4、500萬元。

在回建築承租店面的商家表示，店面與大樓社區建物是分開的，沒有連通道，平常不會遇到大樓住戶，據他所知，大樓社區還有很多空屋，認為那麼高單價的房子，不會太快賣完。

1名回建築店面屋主的兒子說，會購買這個社區的人應該都是新竹科學園區高階主管，不然那麼高單價的房子，一般民眾應該不會購買。

在新竹地區專營房屋包租代管的曾姓業者向中央社記者說，除非有高級住宅的屋主不打算繼續住，但又想等增值後再脫手，否則顯少聽到有投資客買高級住宅出租的案件，一方面是投資報酬率不高，二方面會怕不小心租給惡房客。

新竹市羅姓房仲人員說，高級住宅通常戶數不多，若要隔多間套房出租，出入人員就變得複雜，且這樣的裝修方式可能破壞大樓結構，通常建商與管委會應該不會同意這麼做。

羅姓房仲說，有大公司會選擇在高級住宅置產，打造招待所，提供高階主管舉辦會議等交流使用，也有公司會買高級住宅作為宿舍，專門提供給從國外延攬的高階主管居住。

新竹市府昨天發布新聞稿表示，對於報載所提「回建築」，為新竹市長高虹安男友租屋處，居住地確有租賃事實，僅承租部分房屋而非整層樓面，和房東為民事承租關係，每月皆有匯款證明，承租合約，適度隱蔽相關個資，請體諒尊重基本隱私。