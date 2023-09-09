告別單身！苑裡農會稻田彩繪添新色 協助推廣丹參特產
苗栗縣苑裡鎮的「稻田彩繪」聞名全台，農會上午在愛情果園舉辦特色產業推廣，同時為今年二期作彩繪「告別單身」揭幕；苑裡農會打造稻田彩繪已22年，選用紫、黃、白、綠、黑5種顏色稻種，在全台各地創作數十件作品，今年更首度使用「紅色」稻種，為稻田彩繪增色，「告別單身」預計可展至11月間。
縣府農業處、苗栗改良場與苑裡鎮農會目前輔導、推廣栽培具高經濟價值的特用作物「丹參」，預定11月11日光棍節辦「丹參節」，這期稻田彩繪除了有呈現男女相戀告白的圖案，還有「告別單身」、「1111丹參節」字樣，取其諧音及意涵，同時為縣內推廣栽培丹參加強行銷。
苑裡農會指出，農會從2002年開始嘗試進行稻田彩繪，從最初的「苑裡」2個大字開始，在改良場協助下，陸續增加稻種色彩，圖案也愈來豐富，還受邀到全省各地協助稻田彩繪，往年選用的顏色共5種，這次二期作首次增加「紅色」稻種；配合愛情果園農民直銷站成立周年，同時展出歷年來在各地創作稻田彩繪的成果。
苗栗縣長鍾東錦上午與農會、地方人士多人參加「告別單身」彩繪揭幕，並逐一到直銷站各攤位為在地特色產業及農產行銷。
苑裡農會丹參產銷班長楊凱棠指出，丹參為唇形科鼠尾草屬多年生草本植物，使用部位為深紅色根部，又稱為赤參、紅參、血丹參，縣內推廣丹參栽培已1年，目前苑裡、通霄、後龍、公館、銅鑼、造橋、竹南都有農友栽培，面積有1公頃多，鮮採丹參以「秋作秋收」作為季節限定農產品，另外乾貨開發出丹參元氣飲、丹參元氣燉包等商品。
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