告別單身！苑裡農會稻田彩繪添新色 協助推廣丹參特產

苗栗縣苑裡鎮的「稻田彩繪」聞名全台，農會上午在愛情果園舉辦特色產業推廣，同時為今年二期作彩繪「告別單身」揭幕；苑裡農會打造稻田彩繪已22年，選用紫、黃、白、綠、黑5種顏色稻種，在全台各地創作數十件作品，今年更首度使用「紅色」稻種，為稻田彩繪增色，「告別單身」預計可展至11月間。

縣府農業處、苗栗改良場與苑裡鎮農會目前輔導、推廣栽培具高經濟價值的特用作物「丹參」，預定11月11日光棍節辦「丹參節」，這期稻田彩繪除了有呈現男女相戀告白的圖案，還有「告別單身」、「1111丹參節」字樣，取其諧音及意涵，同時為縣內推廣栽培丹參加強行銷。

苑裡農會指出，農會從2002年開始嘗試進行稻田彩繪，從最初的「苑裡」2個大字開始，在改良場協助下，陸續增加稻種色彩，圖案也愈來豐富，還受邀到全省各地協助稻田彩繪，往年選用的顏色共5種，這次二期作首次增加「紅色」稻種；配合愛情果園農民直銷站成立周年，同時展出歷年來在各地創作稻田彩繪的成果。

苗栗縣長鍾東錦上午與農會、地方人士多人參加「告別單身」彩繪揭幕，並逐一到直銷站各攤位為在地特色產業及農產行銷。