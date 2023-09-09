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桃科園區設SRF說明會民眾喊滾出觀音 決定到中央抗議

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
吳進昌議員強調會擇日到經濟部抗議。記者鄭國樑／攝影
吳進昌議員強調會擇日到經濟部抗議。記者鄭國樑／攝影

經濟部、桃園前市政府以專案不需要個別環評核准3家固態燃料棒（SRF）電廠到桃園科技園區設廠，議會和電廠所在地觀音區、大潭里事先不知情，今年初消息傳開業者已經拿到建築執照，地方譁然，在地議員要求新市府安排3家廠商一一開說明會。

市政府今天上午安排第3家（最後一家）立疆開發公司說明，到場民眾一樣拉布條、舉看板和高喊滾出觀音區，要命不要錢（回饋），不歡迎大潭再有汙染的煙囪，市政府也要嚴格把關不能發使用執照和營業許可。

市議員吳進昌、許更生和里長彭明聰強調，地方堅決反對設廠，並質疑如果SRF發電可以定位為綠能發電，那國營的台電為何不將現有電廠的機組改用SRF的發電廠？中央執意為企業利益護航不管百姓死活，大家決定擇日到經濟部抗議，要求部長講明白。

吳進昌並在說明會上指出，業者為了設廠打點很多人，不過這些人拿了就拿了，大家還是要一條心，接下來就是到經濟部抗議，要經濟部長要說清楚什麼是專案，為什麼不個別環評也不開說明會，卻用汙染總量管制籠統的做法和藉口國家重大經濟，在前市府時期開個會就讓3家有汙染虞慮的發電廠可以專案設廠，業者賣電接受補助賺好幾手，地方卻要承受更多汙染，無視觀音區能承受的汙染已經飽和，絕不能再有電廠。

發言的民眾指出，大潭里已經有台電大潭電廠也是北部最大的電廠，現在有7部發電機組，未來還要增加3部。大潭里還有市政府生質能中心（垃圾焚化爐）與許多小型電廠，可能是全國煙囪密度最高的里，如今3家SRF電廠都在大潭里，政府難道真的認為這裡還可以承受有汙染虞慮的電廠嗎。大潭里長彭明聰要求在場的立委黃世杰、議員許更生、吳進昌、涂權吉一定要為地方發生。彭明聰不滿市政府出席的業務主管表示，會把地方意見做成專報往上反映，他認為市府3場說明會意見都一樣，簡直是藐視民意。

立法委員黃世杰到場表示，地方已經多次清楚表達反對設廠，現在應該是和地方政府要出來說明當初為何核准，過程有違法就撤銷許可，還有未來造成汙染的廠商違背原先的承諾要如何做？眼前保護環境是最重要責任，會公開透明不是廠商說了算，政府不說清楚他也決不同意設廠。

市議員涂權吉說，桃科原先就是一般工業區而且到了飽和程度環評上限，當初市議會不知情有SRF，他去了解發現中央和當時市政府不到1小時竟以國家重大政策為由專案設置，在桃客弄專案讓人質疑就是合法程序過不了才用專案，地方民眾根本不了解政府要做什麼，政府連公聽會都不開就專案通過，這種粗糙的決策過程讓人不能接受。

市府重申會收集意見做成專報，經濟部當初要求不能做廢棄物處理機構，只能燃燒SRF。

立疆公司代表劉佳鈞董事長說明，SRF廠用地8公頃，不含土地計畫投資100億元，排放廢氣和空汙遠低於政府排放標準，技術也優於另外兩家，完工啟用後民眾隨時可以透過網路了解排放情況。劉佳鈞強調，設廠是為解決其他企業的廢棄物衝擊環境，為台灣的環境盡分心力，蓋廠好以後歡迎參觀，並優先進用在地人。

每位發言的民眾都強調要命不要回饋，要求電廠滾出觀音區。記者鄭國樑／攝影
每位發言的民眾都強調要命不要回饋，要求電廠滾出觀音區。記者鄭國樑／攝影
桃科園區SRF說明會，民眾高舉抗議看板。記者鄭國樑／攝影
桃科園區SRF說明會，民眾高舉抗議看板。記者鄭國樑／攝影

議員 環評 桃園

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