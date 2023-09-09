新竹棒球場改善 兩工法擇一

新竹市長高虹安前晚返台，昨天主持新竹棒球場工程體檢會第4次會議，體檢委員都認同美國BV公司的報告相當完整，但考量區域切溝填沙工法有安全疑慮，共識仍以天然草皮置換、人工草皮置換兩種工法為後續改善選項，市府表示將二擇一，也將計算維護成本，定案後和廠商履約釐清。

體檢委員台大土木系教授李鴻源盛讚這份球場檢測報告「真的非常專業」，清楚分析土層到底出了什麼問題？為何水排不出來？球員為何會受傷？也提供改善建議，但廠商願不願意配合，會是最大的挑戰。李說，修復到啟用，可能要花好幾千萬元，廠商若不認帳怎麼辦？這會是棒球場能否加速改善的不可控因素。

竹市府指出，美國BV場務專家和施工廠商的下包商皆表示，沒看過這樣的球場設計，然而這兩個問題皆肇因於球場下方有一座無梁版停車場。體檢委員認為，棒球場設計承重為30公分土壤，但最後卻變60公分深，必須請結構技師重新計算棒球場承重，以確保結構安全。

體檢會議也討論美方專家所提的3種棒球場改善方案，分別為天然草皮置換工法、人工草皮置換工法和區域切溝填沙工法。由於區域切溝填沙工法仍有安全疑慮，改善效果相對另外2種也較差，體檢委員的共識認為改善棒球場應以球員安全、結構安全及排水功能為首重目標，因此不考慮區域切溝填沙工法，也不必趕著啟用比賽或節省預算，以免增加後續的維護成本。

高虹安說，市府將對體檢會擇定的工法，進一步計算長期維護成本後，與廠商釐清履約責任與調整，全力還給市民一座安全的球場。