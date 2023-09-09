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竹市圖館借閱數 增至20冊

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

新竹市文化局為提升閱讀風氣，昨天宣布圖書館借閱書冊從15冊提高到20冊，圖書館全新官網也改版上線，盼簡潔清新的操作介面有利民眾操作，藉此提升民眾借閱習慣。

文化局表示，新竹市圖書館一般館藏借閱冊數原為15冊，為了提升城市閱讀風氣，所以決定將數量提高到20冊，而微型圖書館因為藏書有限，所以借閱冊數是從4冊提高至6冊，歡迎民眾踴躍至各分館借閱。

關於改版後的圖書館官網，新竹市長高虹安表示網頁是以簡潔俐落的響應式網站設計，可自動適應不同尺寸的螢幕，無論是在電腦、平板還是手機上瀏覽，民眾都能享受流暢直覺的使用體驗。

圖書館官網除了提供館方最新消息和豐富多樣的數位電子資源，也會適時公布多元有趣的閱讀推廣活動。另外，網頁也新增「新書通報」功能，方便民眾取得最新書籍資訊，提供更人性化的服務。

文化局進一步表示，除了新版網站外，圖書館也同步推出新版簡介摺頁，特別採新竹市圖書館識別系統的圖紋及配色，以簡潔文字介紹未來圖書館總館與各分館、微型圖書館的基本資訊，讓民眾能快速認識竹市圖書館。

圖書館 文化局

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新竹市圖書館網站改版新上線 借閱冊數同步提高至20冊

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