尖石幸福巴士老舊 中央允助汰換

行政院長陳建仁與交通部長王國材等人昨到新竹縣尖石鄉視察幸福巴士運行，大讚幸福巴士是中央與地方攜手合作成果，不過車輛普遍老舊，現場搭載眾人的巴士車齡也已有13年，存在安全隱憂；新竹縣長楊文科昨抓緊機會爭取汰舊換新，王國材承諾縣府與鄉公所提出計畫，中央會盡量給予協助。

新竹縣府交旅處指出，尖石幸福巴士從2017年營運至今累積載客超過20萬人次，平均每班載客約4至7人，解決了不少居民出行困擾；目前幸福巴士共有12條路線，由5輛中巴及9輛小型車運行服務，不過中巴車齡老舊，平均車齡已屆10年，就連昨陳建仁試乘的巴士車齡都已有13年。

縣長楊文科表示，幸福巴士帶來多方便，但也有安全隱憂，希望中央支持汰舊換新，提升民眾搭乘安全性。

王國材表示，尖石鄉除了幸福巴士，2020年也開辦「噗噗共乘」，以預約小客車接駁模式，將大眾運輸深入尖石後山。

王國材指出，尖石鄉的幸福巴士與噗噗共乘促進了原鄉長者提升前往文健站活動的意願，改善偏鄉長照，更利用大眾運輸載送食材、營養午餐，解決偏鄉物資運送問題。針對地方需求，院長已指示加強偏鄉公共運輸建設，再請新竹縣府及鄉公所提出計畫，中央會盡量給予新竹縣補貼及協助。