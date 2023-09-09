苗縣府賣地 土地公恐被迫搬家

苗栗縣政府辦理地籍清理作業，公告12月將標售一批未能釐清所有權的土地，其中包括通霄鎮城北里土地公廟與社區活動中心用地。消息一出，地方憂心忡忡，深怕土地公因此迫遷，目前里辦公室已透過鎮公所向縣府申請暫緩標售，廟方也將成立管委會登記合法宮廟，以取回產權。

縣府地政處指出，根據地籍清理條例第26批第1次地籍清理，產權不明土地共有37筆，經公告標售，預計12月15日上午在縣府地政處會議室辦理公開標售；當中通霄鎮土城段515-1地號，面積約1300餘平方公尺，原登記所有人是「福德祠」，既非自然人也不是法人，於法不符，已列管超過15年，才會辦理公開標售。

地籍科長廖文正強調，依行政裁量權，地方可先向民政處以管理委員會「法人」身分，補登記為合法宮廟，才能同意暫緩標售作業。另外，至少2次公開標售若未標出，土地會登錄為國有，原權屬人可於10年內檢具相關證明，申請發還標售金或土地。

城北里長詹春旺說，該地號土地，都是早年當地里民無償捐出，以「福德祠」登記產權，蓋了土地公廟及廟埕，供城北及城南里民舉辦傳統祭祀活動使用，後來又爭取經費，在一旁興建社區活動中心。

土地公廟近日貼出標售公告，里民發覺事態嚴重，目前將依程序先成立管理委員會，向民政處申請登記為合法宮廟，再辦理產權所有事宜。