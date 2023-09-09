桃園騎樓有條件停車 異見多

桃園市機車停車格供不應求，開放騎樓有條件停車，但隨著人本意識抬頭，愈來愈多人希望機車退出騎樓。中壢區榮安十三街雙號側和榮安七街至榮安八街日前公告禁停機車，全市騎樓禁停機車路段達104處，雖有地方民眾認為作法甚好，但也引來機車族反彈。桃園市交通局表示，相關措施本該與時俱進，會循序漸進調整作法。

交通局表示，桃園2020年依據道路交通管理處罰條例及道路交通安全規則開放騎樓停放機車，但有條件限制，除了停放車輛以一列為限，騎樓須保有1.3公尺以上人行空間，停車方向也應垂直於道路，車頭或車尾與建築物切齊。目前全市共有104處騎樓禁停機車，若其他建物所有權人或使用人也不願意開放，可向交通局申請禁令。

有機車族抱怨政策只顧及行人權益，市區機車格一位難求，指開放騎樓停車並非壞事，否則民眾貪圖方便違停，交通秩序問題恐更嚴重；交通局停車管理工程科長張聖杰也坦言，當初開放騎樓停放機車就是因為停車空間不足，雖然現在人本意識抬頭，多數人希望機車退出騎樓，但也不宜立馬全面禁止。

桃園市議員梁為超認為，騎樓會開放就是因為機車空間不夠，解決之道應是設法增加機車停車格，並以開放騎樓停放比例較高路段為優先改善區域，再參酌當地里長與居民意見，思考如何在機車族與行人權益之間找到平衡點。