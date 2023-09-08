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桃園花1.1億蓋八德轉運站 地方憂通勤尖峰更塞

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府編列1.1億元興建八德轉運站，盼集中管理國道客運、市區公車轉乘接駁，改善國道2號大湳交流道交通壅塞情況，但轉運站不僅因選址和變更地目延宕近2年，至今未完工。記者陳俊智／攝影
桃園市政府編列1.1億元興建八德轉運站，盼集中管理國道客運、市區公車轉乘接駁，改善國道2號大湳交流道交通壅塞情況，但轉運站不僅因選址和變更地目延宕近2年，至今未完工。記者陳俊智／攝影

桃園市政府編列1.1億元興建八德轉運站，盼集中管理國道客運、市區公車轉乘接駁，改善國道2號大湳交流道交通壅塞情況，但轉運站不僅因選址和變更地目延宕近2年，至今未完工，初步動線規劃也讓地方民代與通勤族擔心會塞得更嚴重；桃園市交通局表示，轉運站預計10月完工，屆時將新設路口及號誌控管車流，再視實際情做微調。

據調查，桃園市政府2018年就執行八德轉運站興建計畫，地點選在鄰近八德區和強路、和平路口的私人土地，原本議約長租20年，年租金420萬元，但民代認為租金過高，所以重新選址，最後因交流道周邊無合適的公有地，徵收購地也不順利，還是回到原址，租金則降至每年292.5萬元。

桃園市審計處點名八德轉運站原訂2021年完工，因選址、用地取得等問題延宕工程發包，至今仍未完工，相關單位應檢討改善，積極趕辦；另外，地方也對工程進度頗有微詞，指交通局完工期程一延再延，去年底預估今年4月完工，今年4月預估9月完工，現在又傳工程最快要10月才會好。

桃園市交通局解釋，轉運站已在趕工，力拼10月中旬完工，若申請使用執照、發包委外順利，最快11、12月啟用，路線確定統聯客運713、715、716和720進駐，其餘路線近期會再與業者洽談。

轉運站即將完工，但周邊無停車腹地，民眾擔憂「搭車到轉運站轉乘」或「即有客運路線得多停一站」恐增加通勤時間；市議員呂林小鳳表示，客運進出轉運站均有賴2線道的和強路，和強路又是通勤要道，通勤族擔憂客運進出站堵住車流，耽誤上班時間。

交通局解釋，轉運站雖無汽車停車格，但備有122個機車位供民眾使用，完工後，該處也會新設路口和號誌控管車流，盡量降低對民眾的影響，也會推廣民眾多搭乘大眾運輸工具，帶動交通順暢。

桃園 國道客運 通勤族

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