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工程缺失怎改善？高虹安主持新竹棒球場體檢會 決議改用這2工法

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安昨晚返台，今天親自主持新竹棒球場工程體檢會第4次會議。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安昨晚返台，今天親自主持新竹棒球場工程體檢會第4次會議。圖／竹市府提供

新竹市立棒球場工程缺失怎改善？新竹市長高虹安昨晚返台，今天親自主持新竹棒球場工程體檢會第4次會議，與會的體檢委員都認同美國BV公司的報告資料相當完整，但考量區域切溝填沙工法存有安全疑慮，共識仍以天然草皮置換工法、人工草皮置換工法為後續改善工法，市府表示將2擇1也將計算維護成本，定案後和廠商履約釐清。

高虹安說，市府於7月13日邀請美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView來台進行新竹市立棒球場設施勘查及檢測，今天體檢會向體檢委員報告場務專家Murray Cook及Chad Olsen所出具的檢測分析結果，一起商策棒球場後續改善方案及期程。

今天的體檢會議上，市府也向委員報告8月31日的工作會議討論到「球場設計覆土高度與現場施工不符」的結構安全疑慮，以及「球場排水原先服務建議書採全場魚骨式HDPE管，但後續施工廠商改以地漏加少量排水管設計」等場地施工疑慮。

市府指出，美國BV場務專家和施工廠商的下包商皆對此表示，沒有看過這樣的設計，然而此2項問題皆肇因於球場下方有座無梁版停車場的設計而生。體檢會出席委員討論認為，棒球場設計承重為30公分土壤，但最後施作卻變成60公分深，必須請結構技師重新計算棒球場承重，以確保棒球場結構安全，並確認是否需調整設計。

而在今天體檢會議上也討論美方專家所提出的3種棒球場改善方案，分別為天然草皮置換工法、人工草皮置換工法和區域切溝填沙工法。由於區域切溝填沙工法仍存安全疑慮，改善效果相對另外2種也較差，故出席委員共識認為，棒球場改善應以球員安全、結構安全及排水功能為首重目標，因此不考慮區域切溝填沙工法。

出席的體檢會委員也普遍認為，由於先前棒球場因為開幕賽造成4名球員受傷而受到全民矚目，寧可市府多花時間將改善方案規畫好，確保球員安全，而不是趕著啟用比賽或為了省預算，反而造成更大後續的維護成本等問題。

此外，針對棒球場排水部分於統包需求書記載要求「系統能達成雨後30分鐘內有效排除地表積水」，營造廠商則主張，地表排水測試時得使用大型吸水車輔助，體檢會委員認為，應該以排水系統自身運作為基礎，才符合球場工程設定標準的意義和精神，專案管理廠商也曾在工作會議表示，統需書設計排水系統時，並未考慮吸水車輔助，而是依靠垂直排水（透水性）及水平排水（洩水坡度）。

高虹安說，市府將針對今天體檢會所擇訂的天然草皮置換工法、人工草皮置換工法依據委員建議再補充長期維護成本的計算後，後續確定方案後將與廠商進行履約釐清與調整，全力讓棒球場順利圓滿啟用，還給市民1座安全的球場。

新竹市政府今天舉行棒球場工程體檢會第4次會議，內政部前部長李鴻源（右）為體檢會委員之一也列席。圖／竹市府提供
新竹市政府今天舉行棒球場工程體檢會第4次會議，內政部前部長李鴻源（右）為體檢會委員之一也列席。圖／竹市府提供

新竹市立棒球場 高虹安

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