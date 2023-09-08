張善政盧秀燕積木拼大溪橋、台中歌劇院 帶團遊世客博

2023世界客家博覽會盛大舉行中，今台中市長盧秀燕帶領台中市偏鄉學校師生及新移民家庭關懷協會，參觀世界客家博覽會，並參與由桃園市觀光旅遊局發起的「世界客家博覽會文化教育二日遊」。桃園市長張善政也熱情歡迎並表示，台中也有許多客家朋友，感謝盧配合來支持台中展區，歡迎大家來一睹為快。

張善政今與盧秀燕和台中東華國中、中坑國小學生一同運用想像力，利用積木堆出2市景點，大溪橋及台中國家歌劇院，現場也有運用積木對疊成的桃園大溪老街和台中公園湖心亭，串起共同打造宜居城市理想。雙方也互相贈送2市伴手禮給對方。

張善政指出，世客博在桃園展覽，不僅是桃園自己的事，更是全台灣的事，台中也有很多客庄和傑出客家朋友，台中展區也是一大亮點，無論是否有客家背景，都歡迎大家都來一睹為快。也感謝盧帶台中朋友前來參觀並玩，剛好台灣館位在桃園新發展的青埔，無論是購物獲觀光旅遊，相信都能玩得開心。

盧秀燕今也秀幾句會講的客家話並說，她國小之前都在桃園楊梅生活，今天有回家感覺，她對客家事務也非常重視，台中有283萬人口，其中約 50萬是客家人。今天到來也看到世客博真的辦得非常好，也藉機參訪學習。