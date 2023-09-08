竹市文化局長稱夢到擋人財路 受訪指「心痛」
將離開現職的新竹市政府文化局長錢康明稱「夢到我擋人財路」，至於夢境內容，錢康明說：「心痛」；新竹市議員劉康彥說，如果夢是真的，新竹市長高虹安是否與他人交換什麼。
截至發稿時，竹市府仍無回應。
錢康明在社群網站臉書（Facebook）發文表示，做了個夢，「夢到我擋人財路」。
記者詢問錢康明離職原因，錢康明透過訊息告訴中央社記者，他上班到10日，11日才離職；至於夢境內容，錢康明說：「心痛」。
民主進步黨籍新竹市議員劉康彥在臉書發文說：「若夢是真的，高虹安是不是答應了誰、又跟對方交換了什麼？若夢是真的，高虹安簡直把新竹市政府當作秤斤論兩的肥肉，你敢開價，我就敢議價。接下來，誰敢接文化局長？」
民進黨籍新竹市議員楊玲宜日前表示，據她了解，錢康明離職原因是無法配合高虹安。
56歲的錢康明曾任台中國家歌劇院評鑑暨評議委員、藍天空劇團藝術總監，長年專注藝術教育、文本創作等，文化局長任內曾辦竹塹國樂節、風城藝術節等。
竹市府4日發布人事調整，錢康明將離開市府團隊，副局長李欣耀將代理文化局長職務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言