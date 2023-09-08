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竹市文化局長稱夢到擋人財路 受訪指「心痛」

中央社／ 新竹市8日電
新竹市政府文化局長錢康明今天中午再發文寫下夢境，寫道「夢到我擋人財路」，並放上辦公桌擺放公務物品的照片。圖／取自錢康明臉書
新竹市政府文化局長錢康明今天中午再發文寫下夢境，寫道「夢到我擋人財路」，並放上辦公桌擺放公務物品的照片。圖／取自錢康明臉書

將離開現職的新竹市政府文化局長錢康明稱「夢到我擋人財路」，至於夢境內容，錢康明說：「心痛」；新竹市議員劉康彥說，如果夢是真的，新竹市長高虹安是否與他人交換什麼。

截至發稿時，竹市府仍無回應。

錢康明在社群網站臉書（Facebook）發文表示，做了個夢，「夢到我擋人財路」。

記者詢問錢康明離職原因，錢康明透過訊息告訴中央社記者，他上班到10日，11日才離職；至於夢境內容，錢康明說：「心痛」。

民主進步黨籍新竹市議員劉康彥在臉書發文說：「若夢是真的，高虹安是不是答應了誰、又跟對方交換了什麼？若夢是真的，高虹安簡直把新竹市政府當作秤斤論兩的肥肉，你敢開價，我就敢議價。接下來，誰敢接文化局長？」

民進黨籍新竹市議員楊玲宜日前表示，據她了解，錢康明離職原因是無法配合高虹安。

56歲的錢康明曾任台中國家歌劇院評鑑暨評議委員、藍天空劇團藝術總監，長年專注藝術教育、文本創作等，文化局長任內曾辦竹塹國樂節、風城藝術節等。

竹市府4日發布人事調整，錢康明將離開市府團隊，副局長李欣耀將代理文化局長職務。

高虹安 文化局

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