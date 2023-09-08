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清運電話常占線 桃園大型廢家具清運15日開放網路預約

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市清運大型廢家具9月15日起開放線上預約，可免電話占線之苦。圖／桃園市環保局提供
桃園市清運大型廢家具9月15日起開放線上預約，可免電話占線之苦。圖／桃園市環保局提供

桃園民眾想丟大型廢家具，過去只能打電話到清潔隊預約，而且電話還不容易打通。桃園市環保局推出新服務，15日起開放網路預約，一來讓民眾清運廢家具更方便，二來也讓市容更美觀。

環保局長陳世偉局表示，民眾清運大型廢家具通常是先將物品搬到屋外，再打電話到各區清潔隊登記清運，這種作法常因民眾描述物品體積數量不明確，清潔隊無法一次載完，導致家具在外堆置太久，影響市容觀瞻。另外，桃園大型廢家具清運數量龐大，平均每週案量達2千件，為滿足廣大民眾需求，所以開發「桃園巨大廢傢俱清運申請系統」。

陳世偉說，「桃園巨大廢傢俱清運申請系統」不僅提供24小時全年無休的線上預約服務，也會列管所有預約案件，申請人只要依序填入姓名、電話、清運地址、日期和廢棄物種類，預約清運日期前一天晚上9時將廢棄物搬到戶外，貼上列管編號，清潔隊隔天就會前往清運。

環境清潔稽查大隊表示，收運回來的廢棄家具如經由可修復或可再造，將由專人進行修復及整新，除了拍賣販售，也會展贈贈送有需要的社會弱勢家庭或團體等。巨大廢傢俱清運線上預約系統網址：http://route.tyemid.gov.tw/clean/

桃園市清運大型廢家具9月15日起開放線上預約，可免電話占線之苦。圖／桃園市環保局提供
桃園市清運大型廢家具9月15日起開放線上預約，可免電話占線之苦。圖／桃園市環保局提供
桃園市清運大型廢家具9月15日起開放線上預約，可免電話占線之苦。圖／桃園市環保局提供
桃園市清運大型廢家具9月15日起開放線上預約，可免電話占線之苦。圖／桃園市環保局提供

桃園 廢棄物

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