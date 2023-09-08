離職前又發文 竹市文化局長分享夢境「夢到擋人財路」

新竹市長高虹安4日發布小內閣人事，風波不斷延燒。外界臆測「被離職」之一的市府文化局長錢康明繼發文「全身而退、安全下莊」、爆料高虹安曾搭保時捷出席公務行程後，今天中午再發文寫下夢境，寫道「夢到我擋人財路」，再度引發網路熱議。

錢康明今年3月中旬就任新竹市政府文化局長，未料才做了5個多月就被宣布離開新竹市政府團隊，人事令11日生效。據了解，錢康明今天請假，昨天已是最後1天在府內上班日，日前還曾在相關人事新聞下方留言「再忍4天」，似乎對市府現況有所不滿。

錢康明今天中午在臉書發出自己的背心、印章、帽子等公務用品，並發文寫道「我做了一個夢，夢到我擋人財路，一個夢～不用寫回應文，幕僚們好好休息，週一才是上班日」。雖然貼文內容僅短短36個字，但已經引起地方關注，後續可能還有其他爆料。

記者致電錢康明、市府發言人施淑婷尚未獲進一步說明與回應。