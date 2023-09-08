快訊

白露到送鬼月！4生肖防血光之災 「2大姓氏」中秋前注意

釀重大事故！北市建管處要求基泰7處建案停工

老公房裡有不明惡臭…人妻一看「這箱子」悶半個月差點沒暈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公車司機去開刀沒人開車 竹市「藍15」減班11日起恢復

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹客運行駛的「藍15」路線公車司機因為8月底突發開刀，業者找不到其他司機替補，只能申請每天減少14班次，經業者最新回覆，該司機術後恢復良好，預計11日起恢復原班次數。圖／竹市府提供
新竹客運行駛的「藍15」路線公車司機因為8月底突發開刀，業者找不到其他司機替補，只能申請每天減少14班次，經業者最新回覆，該司機術後恢復良好，預計11日起恢復原班次數。圖／竹市府提供

全台面臨司機荒，新竹市區公車也面臨相同窘境，新竹客運行駛的「藍15」路線公車司機因為8月底突發開刀，業者找不到其他司機替補，只能申請每天減少14班次，但連帶衝擊民眾搭車權益。市府交通處今天指出，已接獲新竹客運回覆，該司機術後恢復良好，經醫生評估，預計11日起返回工作崗位，恢復藍15公車原班次數。

新竹市交通處說明，各縣市公車營運受疫情影響，運量大幅萎縮，加上物流司機需求驟增，疫情復甦遊覽車司機需求也提高，皆高薪挖角，使公車業者被迫減班。市府為協助公車業者改善經營困境，主動提升駕駛員薪資待遇，並保障市民的搭車權益，

竹市府具體作為包含今年3月調整公車合理營運成本外，今年6月起加碼補貼公車駕駛薪資4000元，新竹客運也從8月起每月調薪4000元，讓司機每月可多領8000元。市府強調，希望透過政府輔導與補貼、業者加薪，公私合力，永續經營取得民眾支持。

不過，新竹市公車部分路線仍因為人力不足而調整班次，除了「藍15」公車路線因為司機健康狀況暫時減班，「16」路線公車也因駕駛屆齡退休留任，晚上6點以後班次得因應調整。

交通處長倪茂榮說，他已在8月28日拜訪新竹客運了解，除請新竹客運盡速招募人力補足司機缺口，也詢問退休司機返回工作職場意願，以維持公車正常營運。

交通處指出，新竹客運陸續有司機已屆齡滿65歲，16路公車司機屆齡申請退休，經業者積極慰留終獲留任服務，但依規定65歲至68歲經健康檢查符合資格後，得駕駛大客車，但僅能在6至18時擔任駕駛，因此竹市16路公車11日起將調整18時後部分班次。

新竹 公車

延伸閱讀

新竹市圖書館網站改版新上線 借閱冊數同步提高至20冊

囤房稅2.0預計2025年開徵 竹市自住7萬戶將迎來小確幸

任竹市副市長僅8個月離職！蔡麗清見一幕哽咽落淚 買飲料感謝市府員工

竹市台灣女孩日 24日參訪新竹空軍基地隊史館

相關新聞

離職前又發文 竹市文化局長分享夢境「夢到擋人財路」

新竹市長高虹安4日發布小內閣人事，風波不斷延燒。外界臆測「被離職」之一的市府文化局長錢康明繼發文「全身而退、安全下莊」、...

里民傻眼！苗縣府公告標售土地公廟、活動中心土地

苗栗縣政府日前公告第26批第1次地籍清理未能釐清權屬土地，將代為標售，其中一筆位在通霄鎮城北里土地上有一間土地公廟及城北...

公車司機去開刀沒人開車 竹市「藍15」減班11日起恢復

全台面臨司機荒，新竹市區公車也面臨相同窘境，新竹客運行駛的「藍15」路線公車司機因為8月底突發開刀，業者找不到其他司機替...

苗栗天后宮天上聖母塑像等5組9件文物 通過古物審議

苗栗縣文化觀光局上午進行今年首次苗栗縣古物審議會，苗栗天后宮共有5組共9件古物獲審議通過，包括「天上聖母、宮娥、千順將軍...

新竹市圖書館網站改版新上線 借閱冊數同步提高至20冊

新竹市政府文化局為了提升閱讀風氣，今天宣布新竹市圖書館官方網站即日起全新改版上線，網頁版面設計簡潔清新、操作介面也變得更...

苗栗秋日限定「吹吹風電影院」16日登場 今下午3點搶線上報名

苗栗縣文化觀光局與風睿能源等單位合作推出的「吹吹風電影院」系列活動將於9月16日舉辦，邀遊客漫遊龍鳳漁港，欣賞風機錯落的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦