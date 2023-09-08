公車司機去開刀沒人開車 竹市「藍15」減班11日起恢復

全台面臨司機荒，新竹市區公車也面臨相同窘境，新竹客運行駛的「藍15」路線公車司機因為8月底突發開刀，業者找不到其他司機替補，只能申請每天減少14班次，但連帶衝擊民眾搭車權益。市府交通處今天指出，已接獲新竹客運回覆，該司機術後恢復良好，經醫生評估，預計11日起返回工作崗位，恢復藍15公車原班次數。

新竹市交通處說明，各縣市公車營運受疫情影響，運量大幅萎縮，加上物流司機需求驟增，疫情復甦遊覽車司機需求也提高，皆高薪挖角，使公車業者被迫減班。市府為協助公車業者改善經營困境，主動提升駕駛員薪資待遇，並保障市民的搭車權益，

竹市府具體作為包含今年3月調整公車合理營運成本外，今年6月起加碼補貼公車駕駛薪資4000元，新竹客運也從8月起每月調薪4000元，讓司機每月可多領8000元。市府強調，希望透過政府輔導與補貼、業者加薪，公私合力，永續經營取得民眾支持。

不過，新竹市公車部分路線仍因為人力不足而調整班次，除了「藍15」公車路線因為司機健康狀況暫時減班，「16」路線公車也因駕駛屆齡退休留任，晚上6點以後班次得因應調整。

交通處長倪茂榮說，他已在8月28日拜訪新竹客運了解，除請新竹客運盡速招募人力補足司機缺口，也詢問退休司機返回工作職場意願，以維持公車正常營運。

交通處指出，新竹客運陸續有司機已屆齡滿65歲，16路公車司機屆齡申請退休，經業者積極慰留終獲留任服務，但依規定65歲至68歲經健康檢查符合資格後，得駕駛大客車，但僅能在6至18時擔任駕駛，因此竹市16路公車11日起將調整18時後部分班次。