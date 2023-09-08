新竹市圖書館網站改版新上線 借閱冊數同步提高至20冊

新竹市政府文化局為了提升閱讀風氣，今天宣布新竹市圖書館官方網站即日起全新改版上線，網頁版面設計簡潔清新、操作介面也變得更簡便，文化局同時也宣布提高書籍借閱冊數從原本的15冊至20冊，鼓勵民眾踴躍借閱，讓閱讀成為生活的一部分。

市長高虹安表示，改版後的新竹市文化局圖書館新版官網http://library.hccg.gov.tw/以簡潔俐落的響應式網站設計為特色，可自動適應不同尺寸的螢幕，無論是在電腦、平板還是手機上瀏覽，市民都能享受流暢直覺的使用體驗。

新竹市文化局圖書館新版官網包括最新消息、豐富多樣的數位電子資源，以及多元有趣的閱讀推廣活動，市民都能輕鬆找到所需資訊；另外，也增修「新書通報」功能，方便民眾取得最新書籍資訊，提供更人性化的服務。

文化局說明，除了新版圖書館網站外，同步推出圖書館新版簡介摺頁，摺頁特別採新竹市圖書館識別系統的圖紋及配色，以簡潔文字介紹未來圖書館總館與各分館、微型圖書館的基本資訊，讓民眾能以簡單快速的方式認識竹市圖書館。