苗栗秋日限定「吹吹風電影院」16日登場 今下午3點搶線上報名

苗栗縣文化觀光局與風睿能源等單位合作推出的「吹吹風電影院」系列活動將於9月16日舉辦，邀遊客漫遊龍鳳漁港，欣賞風機錯落的夕陽景緻，吹海風、看電影，活動今天下午3點起開放線上免費報名。

苗栗縣文化觀光局指出，風睿能源延續多年合作默契，今年第四度攜手文觀局、南龍區漁會進駐龍鳳漁港，舉辦一年一度的免費在地公益回饋活動「SRE風睿能源吹吹風電影院」；以海上風機景致與唯美夕陽為背景，與戶外放映團隊「Skyline film屋頂電影院」合作，搭起巨大電影布幕，打造秋日限定港邊電影院，往年都深獲民眾回響，已成為龍鳳漁港年度代表性藝文活動，呈獻浪漫又新潮的漁港文化。

2023吹吹風電影院系列活動9月16日周六下午3點30分開始，現場集結異國餐車市集、大小朋友喜愛的魔幻街頭表演，還有吹吹風印記限量繽紛人體彩繪等活動，要為每位來訪者留下最難忘的回憶。今年將放映「青春養成記」，這是剛獲奧斯卡金像獎最佳動畫片提名的喜劇片；在秋夜海港邊，觀賞者可戴著耳機、窩在舒適躺椅中，沉浸在燦爛星空與精彩電影帶來的雙重感動。