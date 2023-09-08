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新竹長和宮「眾街普」擺桌請好兄弟 1.4萬份貢品創歷史

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市知名媽祖廟長和宮每年舉辦「眾街普」，在廟前北門街封街擺桌藉此宴請各方好兄弟，場面壯觀。圖／民眾提供
新竹市知名媽祖廟長和宮每年舉辦「眾街普」，在廟前北門街封街擺桌藉此宴請各方好兄弟，場面壯觀。圖／民眾提供

新竹市知名媽祖廟長和宮昨天農曆7月23日依百年傳統中元習俗舉行「眾街普」，在廟前北門街封街擺桌藉此宴請各方好兄弟，場面壯觀。廟方統計，今年報名參加普度的信眾從去年1萬3千份增至1萬4千份又創歷史新高。廟方也特別感謝上百名志工參與，眾人合力完成「眾街普」，無私奉獻令人感動。

新竹長和宮因建於古代新竹北門城樓外，俗稱「外媽祖廟」，與新竹竹蓮寺、新竹都城隍廟並稱新竹3大廟。每年農曆7月23日舉辦「眾街普」祭典活動已經傳承百年，早期由各方信眾自行準備供品擺設，雖時代更迭、現代人生活繁忙，目前都由廟方代為操辦供品以供好兄弟享用。

長和宮「眾街普」昨天登場，一年比一年盛大，今年總計擺出多達1萬4千份貢品，比去年1萬3千份還要多，每份貢品都分別裝滿白米、醬油、泡麵、罐頭、飲料、乾糧的物資，展現給好兄弟享用的心意。

長和宮總務黃景謙說，今年眾街普活動獲得上百名志工協助分裝贊普敬品，不到3天便完成近1萬4千袋貢品，還有不少志工是阿公阿嬤帶孫子來幫忙，非常熱情，祭拜活動結束後，就開放民眾將貢品領取回家。

現場眾多志工忙進忙出，有志工說，說這幾年擔任志工，特別感覺到媽祖娘娘不會讓你白忙，很多時候心想事成，這也是為什麼這麼多人甘願請假也都要來幫忙，相信努力都會是有收穫的。

「眾街普每年越辦越盛大。」參與眾街普的居民說，自己就住長和宮附近，每年固定會來參加眾街普，無論天氣好壞，義工們也都會風雨無阻前來幫忙媽祖，無私奉獻令人感動。

新竹市知名媽祖廟長和宮舉辦「眾街普」，上百名志工自發協助分裝1.4萬分貢品。圖／民眾提供
新竹市知名媽祖廟長和宮舉辦「眾街普」，上百名志工自發協助分裝1.4萬分貢品。圖／民眾提供
新竹市知名媽祖廟長和宮每年舉辦「眾街普」，在廟前北門街封街擺桌藉此宴請各方好兄弟，場面壯觀。圖／民眾提供
新竹市知名媽祖廟長和宮每年舉辦「眾街普」，在廟前北門街封街擺桌藉此宴請各方好兄弟，場面壯觀。圖／民眾提供
新竹市知名媽祖廟長和宮舉辦「眾街普」，上百名志工自發協助分裝1.4萬分貢品。圖／民眾提供
新竹市知名媽祖廟長和宮舉辦「眾街普」，上百名志工自發協助分裝1.4萬分貢品。圖／民眾提供

新竹 普度 城隍廟 媽祖

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