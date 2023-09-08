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人事發布2敗筆 茶壺風暴恐傷高虹安

聯合報／ 本報記者張裕珍

新竹市長高虹安拋出人事令即赴日考察，副市長蔡麗清、文化局長錢康明遭撤換，點燃「小內閣」茶壺裡風暴。蔡離職感言謝遍眾人，卻獨漏高虹安，錢更發文暗酸高早搭保時捷出席公務行程；政務官離場雖是常態，但好聚沒好散的難堪場景卻罕見，猶如立法院助理費案的「風城」版，外界不禁對高的領導統御能力打上大問號。

高虹安上任短短8個多月，已有3波人事異動，這次小內閣大搬風，一口氣宣布蔡麗清、錢康明與民政處、城銷處處長異動。人事發布有2大敗筆，一是挑在搭機前抛新聞稿發布重大人事案，躲開媒體採訪，讓地方瘋傳人事八卦。

第二敗筆就是僅以「盡心付出、貢獻所長」8字致謝，短到不能再短，蔡、錢兩人都是高虹安延攬進入小內閣，任期雖未滿1年，但也參與不少重要市政推展，僅換來8字肯定，情何以堪？

高虹安從立委轉戰市長，成為全台最年輕市長，有局處長觀察，高處理市政邏輯清晰、力求數據管理，處理「人」卻不夠成熟細緻，引起風暴只能概括承受。至於人事異動是為市政推展更順利，或為涉貪遭訴「超前部署」，有待時間驗證。

就在高虹安「後院失火」之際，又遭爆保時捷代步、入住豪宅，再掀綠、白隔空交戰，不管名車或豪宅，都遭疑和建商有連結，目前看來未明顯觸法，但政治人物應受更高道德標準檢驗，高要清楚交代。

尤其，高虹安被傳入住建商豪宅樣品屋，市府僅澄清高未申請宿舍，也沒花公帑租房，對於外界疑點卻是不承認也不否認，難消弭外界質疑。高虹安即便返台回到新竹主場，若還是神隱，就算想靠棒球場救援也恐難滅火。

高虹安 內閣

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