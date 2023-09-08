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高虹安遭爆住豪宅 市府：非公帑租屋

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
蔡麗清（右）和各局處同仁辭行，許多局處同仁送上花束、禮物和卡片，讓她不禁紅了眼眶。記者張裕珍／翻攝
蔡麗清（右）和各局處同仁辭行，許多局處同仁送上花束、禮物和卡片，讓她不禁紅了眼眶。記者張裕珍／翻攝

新竹市府4日宣布副市長蔡麗清離職，市長高虹安隨即率團訪日，蔡昨最後1天上班發感謝文，卻不見高虹安3字，不和傳聞更甚囂塵上。不僅如此，高又接連遭議員爆料進口名車代步、入住豪宅樣品屋等爭議，儘管市府澄清，高虹安今將親上火線主持棒球場工程體檢會，相關爭議將再成焦點。

蔡麗清昨向各局處同仁辭行，對於「被離職」傳言，她低調不願多談，僅在臉書發出道別感謝文，特別寫下「雲淡風清，無愧我心」8字作註解。

局處同仁送上花束、禮物和卡片，蔡麗清不禁紅了眼眶，有市府員工擁抱要她「保重」，更讓她淚崩。她說，最後1天原想優雅離開，最後一刻還是不禁落淚。

蔡麗清離職感謝謝遍許多人，卻不見謝謝高虹安，也在此波去職的文化局長錢康明更數度語出驚人，前晚更爆料，早在4月就看過黑色保時捷接送高虹安參與公務行程。

竹市府「後院失火」，人在日本參訪的高虹安連日無回應，市府表示，私家車是友人協助，接送高虹安跑假日的公務行程，豈料楊玲宜昨再質疑，高虹安住在建商提供的豪宅樣品屋，依內政部實價登錄紀錄，該建案大樓1戶要價破5000萬元。

「市府官舍租賃補貼，租得起如此天價的房子？」楊玲宜質疑，是否是房屋持有者低廉租金出租？或「友人協助」免費供住，她要求行政處立即公開租賃契約，說清楚高虹安到底住哪，及租金是否符合房子市價。

市府昨表示，高虹安未申請宿舍，沒使用公帑租屋，也無所謂的租賃契約。至於高是否住在該豪宅，市府未證實，僅說市長住所牽涉個人隱私及安全無法公開，但絕無議員影射收受與職務有利害關係者餽贈財物行為。

民眾黨議員宋品瑩反擊楊玲宜，就她了解，前市長林智堅任內已有住宅，卻仍申請市府官邸租賃補助，每月8萬元，任內共花人民納稅錢600萬元，高下立判。

高虹安 蔡麗清 離職

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