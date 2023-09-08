抽水機奏效 龜山工業區大雨未淹

桃園市8月10日強降雨造成龜山工業區興邦路淹水和轎車車輪一樣高，汽機車拋錨或泡水，市府水務局檢討後在該路段裝設8組抽水機待命，前天中午大雷雨發揮效果，興邦路雨量雖然大，但未造成淹水。

桃園市前天區域降雨時間長，龜山工業區排水溝逼近滿水位，水務局立即啟動待命的8組抽水機，把雨水溝的水排入東門溪，避免重演8月10日淹水，水務局指出，東門溪沿岸都會找出易淹水區放置抽水機，但是興邦路是布「重兵」位置。

另外，前天中午大雷雨持續到傍晚，八德區1小時降下51.5毫米雨量，造成多處積水，介壽路二段582巷與596巷（瑞泰里），水深及小腿肚造成部分住家淹水，住家反映已經很久沒這麼嚴重淹水，質疑捷運綠線工地影響排水。

捷運工程局指出，大雨淹水嚴重的位置距離捷運綠線工地還有約200公尺，離G03站（介壽路二段、巧克力街口）更遠，水務局初步會勘研判因為瞬間雨量大，介壽路二段582巷與596巷社區地勢平均比介壽路低80公分，原有排水溝宣洩不及，這部分會再和區公所研議改善計畫。