囤房稅2.0後年開徵 竹市7萬戶受惠

行政院通過房屋稅差別稅率2.0（俗稱囤房稅2.0）方案，中央預計今年底完成修法，明年7月起實施，2025年5月開徵適用，一定金額以下單一自用住宅稅率從1.2%調降至1%，新竹市預估有7萬戶受惠，每戶約可省下800元。桃園市則尚無法得知法令調整後的受惠戶數。

財政部預告修正草案非自住住家用房屋3大修正重點，將縣市歸戶修正為全國歸戶，非自住住家用法定稅率從1.5%至3.6%調升到2%至4.8%，地方政府「可」訂定差別稅率修正為「必須」訂定差別稅率。另，本人、配偶及未成年子女在全國僅持有1戶房屋，且供自住稅率降至1%，原自住條件「本人、配偶或直系親屬實際居住」，增訂本人、配偶或直系親屬應「辦竣戶籍登記」，且無出租或供營業。

竹市府稅務局指出，今年房屋稅開徵約20萬戶，經統計，在新竹市擁有1房，且為全國單一自住有近6萬9000戶，占了開徵戶數的三分之一，目前自住稅率1.2%，依囤房稅2.0草案，全國單一自住稅率降為1%，屆時民眾將迎來減少6分之1稅款，受惠的7萬戶平均每戶約可省下800元。

稅務局進而分析，今年新竹市全國單一自住房屋現值分布情形，現值在100萬元以下有6萬834戶，占88.2%比例最高；100萬至300萬有7873戶，占11.5%；300萬以上有204戶，僅占0.3%，草案立法通過實施後，新竹市也會訂定全國單一自住高價房屋排除條件，在一定金額以上房屋現值予以排除適用1%，維持1.2%稅率。

稅務局指出，新竹市去年7月1日起實施囤房稅，依持有新竹市非自住住家用房屋戶數按差別稅率課徵，5戶以下每戶2.4%、6戶以上每戶3.6%，今年首度開徵囤房稅，並輔導近2000戶改適用自住優惠稅率。

桃園市政府地稅局長姚世昌表示，桃園目前自住房屋約近80萬戶，但因無法得知桃園市納稅人在全國房屋的持有狀況，加上中央修法內容尚未確定，無法確切評估是否影響稅收增減；屆時2.0版若修法通過，桃園將配合中央政策推動，再研議是否調整桃園市房屋稅徵收率自治條例。

桃園市議會去年三讀通過桃園市房屋稅徵收率自治條例修正草案，持有6戶以上非自用住宅房屋稅率調高到3.6%，修正案自去年7月1日起施行，市庫約增1.3億稅收，且桃園非自住房屋戶數下降逾6700戶，顯見成效。