停用一年多…新竹棒球場仍待改善重啟 球迷吐心聲

新竹市立棒球場去年7月重啟舉辦2場賽事後，因設施不佳導致球員受傷而停用，至今仍待改善重啟。有球迷表示，反對政治操作，希望市府能盡快改善球場，讓球迷進場看比賽。

常帶著孩子進場看球賽的沈姓球迷向中央社記者表示，多年前因工作關係到新竹地區居住，新竹棒球場若有平日賽事，下班就會進場看球，認為新竹棒球場位在市區交通便利，是造就新竹地區有很多棒球迷的原因之一，值得珍惜。

沈姓球迷說，新竹棒球場的賽事不比新北市新莊棒球場、台北市天母棒球場多，所以只要新竹球場有賽事，新竹人一定會把握機會進場看球，常湧入6、7000名球迷，看球氛圍很有趣，「像是在逛夜市，非常熱鬧。」

沈姓球迷說，新竹棒球場已停辦賽事多年，許多新竹球迷轉往桃園及台中看球賽，且桃園、台中的球團還會特別安排接駁車服務球迷，吸引不少人前往看球，經營得很不錯。

新竹棒球場至今仍無法使用，沈姓球迷說，沒人希望球場蓋得不好，一定需要檢討，但若變成政治力介入，球迷不樂見，且等了那麼多年仍無法進場看球，球迷可能難以維持熱情，不僅新竹球迷會慢慢流失，也會對城市認同感降低。

對於市府稱明年3月能開打，沈姓球迷認為，通常中職會在2月底公布賽程，年初勢必展開前置作業，但目前新竹棒球場狀況不明，加上球場改善至少要3至6個月，認為中職選擇在新竹球場比賽的機率低。

對於新竹棒球場的期許，沈姓球迷說，希望市府能花心力養護，至少不要變成廢墟，趕緊確定改善方向、啟動改善，也盼新竹市府能給予3級棒球更多資源及照顧。

新竹市張姓球迷說，國小3年級開始愛上棒球，結婚生子後，常帶孩子到新竹棒球場看比賽享受親子時光，但過去新竹棒球場的環境確實不佳，包括設施老舊、內野座位擁擠、外野要坐水泥階梯、動線不佳，確實急需重建或改善。

不過，張姓球迷說，他其實不支持新竹棒球場原地重建，因為腹地不足，而是希望能另找地點新建球場，而新竹棒球場可以開放給新竹市的3級棒球使用，有助地方棒球發展。

張姓球迷表示，新竹棒球場不能使用已是事實，球迷最不想看到的就是政治操作，只想看球賽，認為只要改善排水就能解決，希望市府能盡快讓球迷進場看比賽。

新竹市立棒球場於民國108年拆除重建，去年7月22日重啟迎來首場中職賽事，但在打完2場比賽後出現不少問題，除了硬體設施不佳，更導致悍將及味全龍等球員受傷，新竹市府去年7月25日為此宣布，在球場沒有改善完成前，不會舉辦職棒賽事。