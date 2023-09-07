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新竹棒球場停用1年多 巨佳：盼盡速確認改善方案

中央社／ 新竹市7日電
新竹市立棒球場自去年7月至今，已停用超過1年。聯合報系資料照／記者張裕珍攝影
新竹市立棒球場自去年7月至今，已停用超過1年。聯合報系資料照／記者張裕珍攝影

新竹市立棒球場自去年7月至今，已停用超過1年，承包新竹市立棒球場營造的巨佳營造公司董事長詹朱淮說，希望市府能盡快決議球場改善方案，讓球場早日完工啟用。

新竹市立棒球場於民國108年拆除重建，去年7月22日重啟迎來首場中職賽事，但在打完2場比賽後出現不少問題，除了硬體設施不佳，更導致悍將及味全龍等球員受傷。

新竹市府工務處表示，目前新竹棒球場尚未完成驗收，會依合約及相關規定要求廠商改善。

新竹市議會棒球場改善監督小組召集人、國民黨議員吳旭豐向中央社記者表示，新竹棒球場至今仍無法完成驗收，土壤及排水是最大問題，其中包括內野紅土中的「黏土比例」不符合契約內容，以及積水無法在30分鐘內排完。

吳旭豐指出，據美國場務專家提出3種改善方式，包括全面更換人工草皮、重鋪天然草皮和採用區域側溝方式改善排水，都是採用美國大聯盟標準，但新竹棒球場是否適用，可回歸當時市府與廠商的契約精神。

巨佳營造董事長詹朱淮接受中央社記者電訪說，去年為了趕球季開打，球場確實有瑕疵，巨佳允諾新竹市府依合約改善到好，過去有參考洲際棒球場，曾提出切溝方案改善排水，但市府無結論，希望盡快有明確決議，讓巨佳完成改善。

民進黨新竹市議員楊玲宜認為，新竹市長高虹安曾允諾新竹棒球場會在不增加預算的情況下完成改善，除了要選擇何種改善方案，也要有明確的進場改善時間，希望明天的新竹棒球場工程體檢會能作出決定，不可再拖延。

綠黨新竹市議員劉崇顯說，根據合約內容，新竹棒球場是採天然草皮，若高虹安最終決定要改人工草皮，廠商可以拒絕，雙方就有合約糾紛、甚至要打官司，那麼明年3月開打的機率就會非常低。

劉崇顯建議，台中洲際棒球場就是採切溝方式，今年已順利舉辦世界棒球經典賽，有這樣的成功案例，新竹棒球場可以參考採用，認為這是經濟又有效率的解決方案。

竹市府邀場務專家歐森（Chad Olsen）檢測棒球場，歐森與高虹安等人在7月13日展開新竹市立棒球場場地檢測與評估工作。據檢測分析報告，新竹棒球場表土層材質無法提供足夠的排水性能，內野土壤成分未達職業標準，沙子、淤泥和粘土的比例也不符合棒球場的行業標準等。

新竹市政府今年2月宣布成立新竹市立棒球場工程體檢會，邀專家學者討論棒球場工程問題與改善方向。根據市府資訊，已陸續於今年2月、3月、4月分別舉辦3場工程體檢會，第4次會議將於明天由高虹安親自主持。

新竹市立棒球場 高虹安 議員

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