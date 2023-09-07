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桃園復興區長補選3人競爭 10月21日投票選出

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園復興區長補選3人競爭。圖／取自曾志湘臉書、陳瑛臉書、本報系資料照
桃園復興區長補選3人競爭。圖／取自曾志湘臉書、陳瑛臉書、本報系資料照

桃園市復興區長游正英8月間病逝，市選委會在復興區公所辦理復興區長補選登記，至今天下午5時30分受理登記結束，由國民黨桃園市議員陳瑛、前原住民族委員會副主委蘇佐璽及前區長曾志湘完成登記參選，三強鼎立競爭區長，市選委預計10月4日抽籤決定號次，10月21日辦理區長投開票選舉。

曾志湘去年底區長選舉落選捲土重來、他在臉書表示，這次在許多鄉親鼓舞下，帶著謙卑心情再度勇敢挺直腰桿回到曾跌倒過的戰場，建設復興區。

獲國民黨徵召參選的陳瑛在臉書表示，在鄉親的祝福和支持下，她完成登記區長補選，她將毫無保留奉獻復興的土地和鄉親，以傳承、穩健、創新打造幸福的復興。

蘇佐璽去年底以民進黨籍競選區長落選，這次辭原住民族委員會副主委，以無黨籍身分參選，他表示，因為承諾、理想下定心參選，希望以12年機關首長經驗和中央歷練，推動復興區的改變與全面性的發展。

桃園 國民黨

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