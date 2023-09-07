桃園大溪2周瞬停電11次惹民怨 原因竟是鳥獸樹竹碰觸電線

桃園市大溪區河西地區及南興里一帶最近兩周來，相繼發電生無預警停電，南興里居民抱怨瞬間跳電、復電連續幾次，尤其晚上造成生活困擾，台電桃園區營業處今天下午表示，兩周來發生饋線事故停電11件，其中10次是瞬間跳電事故，檢討係因山區配電線路遭鳥獸、樹竹外物碰觸，造成瞬間停電事故。

大溪區河西地區及南興里仁和路、永昌路、南興路附近，兩周來相繼發生晚上跳電事故，甚至晚上入夜之後，突然停電，連道路紅綠燈也失靈，漆黑一片，影響行車安全，南興里長楊成雙表示，里民反映晚上多次瞬間停電、復電，可能是電箱、電線故障，大家理解台電不是故意，只是有時晚上瞬停2、3次，影響家電，造成生活困擾，請台電好好檢修，避免里民抱怨。

台電桃園區營業處表示，大溪兩周來發生瞬停電事故，經查10件是瞬間跳電事故，用戶發生跳電又復電現象，檢討發生原因是山區配電線路，遭外物（鳥獸、樹竹）碰觸造成，另1件前晚大溪仁和、永昌、南興路等地停電，主要是受海葵颱風影響，南興幹線饋線跳電，1700餘戶停電，約3小時復電，該處針對瞬跳事故停電道歉，將加強巡檢和老舊配電設備維護，採用背覆管線施工，今年內逐步檢修改善完成，降低跳電事故發生。