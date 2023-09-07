旅宿業缺工「壯世代」中高齡人力受旅客歡迎 桃市府持續媒合

聯合報推出「貧窮台灣」專題，其中高齡貧窮問題點出65歲以上低收入戶人數成長迅速，以及65歲以上長者勞動參與率遠低於美、日、星、韓等國。桃園市觀旅局今天表示，目前觀光旅遊業雖逐漸復甦，旅宿業嚴重缺工仍嚴重，不過市府也觀察到「壯世代」中高齡人力細心特質很受旅客歡迎，將持續加強媒合。

桃園市觀旅局長周柏吟表示，疫情自去年解封以來已接近1年，觀光產業陸續復甦，但因疫情期間許多觀光從業人員轉換跑道，到目前也已穩定，要請其立即回到觀光業服務十分困難，導致短時間內也難以補足現有觀光產業缺口，造成觀光產業大缺工，其中又以勞力密集的旅宿業情況尤為嚴重。

周柏吟表示，市府團隊一上任就接獲旅宿公協會代表反映缺工，為協助業者度過難關，特別與勞動局及桃園市政府就業職訓服務處合作規劃辦理桃園有史以來首場觀光專場徵才活動「一鹿順風 職向未來－觀光旅宿及青銀共創亮點徵才」，後續更陸續於5月12日、6月14日及6月17日辦理了3場媒合會，旅宿業的媒合率也都高達8成以上，期待協助業者招募合適人才，補實人力缺口。

桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進表示，旅宿業仍有許多職務亟須人力投入，經媒合後，許多壯世代工作者表現讓業者相當具信心，壯世代具有豐富的工作經驗且處事穩重，很歡迎這些前輩能夠加入旅宿業的行業，帶領年輕一代，傳授工作經驗。

周柏吟表示，壯世代久經社會歷練，凡事考慮周到且具耐心，提供各種服務親切細心，更有些壯世代是以具備相關從業經驗的老手，甚至以前從事的行業比旅宿業工作強度更高，重新返回職場對他們而言，也只需要短時間就能立馬上手，呼籲壯世代重返職場，一起加入旅宿業的行列。