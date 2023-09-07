快訊

驚悚影像曝！聯結車高速撞分隔島宛如爆炸 駕駛認了打瞌睡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠議員質疑高虹安住5千萬豪宅「回建築」 竹市府：未使用公帑

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民進黨議員楊玲宜在臉書貼文表示近日網路傳聞，新竹市長高虹安住在新竹公園前面的豪宅大樓。圖／取自楊玲宜臉書
民進黨議員楊玲宜在臉書貼文表示近日網路傳聞，新竹市長高虹安住在新竹公園前面的豪宅大樓。圖／取自楊玲宜臉書

近日有網友在臉書貼文提及「某市長住在昌X建商提供的豪宅樣品屋，位置在X池公園對面」，暗示新竹市長高虹安住豪宅，民進黨議員楊玲宜質疑高虹安住5千萬豪宅「回建築」，市府編有預算補貼首長租賃官舍，但向市府求證此事卻遲未獲回應；民眾黨議員宋品瑩說，高虹安沒申請宿舍、沒花公帑，反觀前市長林智堅已有自用住宅，卻仍申請市府官邸租賃補助。

新竹市政府回應，市長高虹安沒有申請宿舍，並沒有使用到任何市府公帑，因此沒有所謂的租賃契約。至於高虹安目前是否住在該豪宅大樓，市府並無證實，僅說市長住所牽涉個人隱私及安全恕無法公開，但絕無某議員影射的收受與職務有利害關係者餽贈財物行為。

楊玲宜說，根據公務員廉政倫理規範，公務員「對於與其職務有利害關係者餽贈財物，原則上應予拒絕。」重點不在於「私人行程或是私人使用」而是「政治人物擔任公職，接受利害相關團體的餽贈」，可疑的不只是車子，網傳高虹安就住在新竹公園對面的回建築。

楊玲宜說，由於新竹市府並未配有官舍，因此市府每年都有編列相關預算，補貼首長租賃官舍，她想索取相關資料，但致電現任市府卻不接電話，她要求行政處立即公開租賃契約，說明清楚高虹安到底住哪？以及說明其繳納的租金是否有符合這棟房子的市價。

楊玲宜也表示，尤其根據內政部實價登錄紀錄，「回建築」一戶要價竟然突破5000萬元，她直言市府提供的官舍租賃補貼可以租得起如此天價的房子嗎？又或者其房屋持有者因為「某些目的」以特別低廉的租金租給高虹安？又或是「友人協助」免費供給高住？

民眾黨議員宋品瑩說，經向市府了解，高虹安市長沒有申請宿舍，並沒有使用到任何市府公帑，所以沒有所謂的租賃契約。但她想反問身為林智堅前市長愛將、子弟兵、前幕僚的楊玲宜議員，據聞林智堅前市長在香山有透天別墅，車庫可以停好幾輛車，是否屬實？

宋品瑩認為，林智堅前市長已有自用住宅在新竹市，卻仍申請市府官邸租賃補助，每月8萬元，任內總共花了人民納稅錢600萬元，此舉符合職務宿舍管理要點嗎？相比之下，高虹安市長從未申請官邸租賃補助，公帑支出補助為0，對比林智堅耗費公帑是高下立判。

依據新竹市政府職務宿舍管理要點規定，局處長若在新竹市有自住住宅，不得申請借用宿舍，市長實際上並不適用此規範。據了解，林智堅在新竹市長2015至2018年任內申請首長職務宿舍租金補助每月7萬2千元、2019至2022年提高補助租金每月至8萬元，市府目前針對首長職務宿舍編列每月8萬元租金，每年96萬元。

高虹安 宿舍 林智堅 楊玲宜 樣品屋

延伸閱讀

竹市府爭議連環燒！高虹安明親上火線 主持棒球場工程體檢會滅火？

法官下周傳喚高虹安查論文抄襲案 這件比貪汙案「更早」開庭

蔡麗清感謝文獨缺高虹安 議員各有解讀

高虹安搭「百萬保時捷」跑行程 文化局長即將去職爆：她早在4月就搭了

相關新聞

綠議員質疑高虹安住5千萬豪宅「回建築」 竹市府：未使用公帑

近日有網友在臉書貼文提及「某市長住在昌X建商提供的豪宅樣品屋，位置在X池公園對面」，暗示新竹市長高虹安住豪宅，民進黨議員...

驚！ 竹市香山濕地金城湖野狗橫行 竟一口把小鳥吃掉

時序入初秋，又到了北方候鳥南向度冬的季節，新竹市占地1600坪的香山溼地為遷徙型水鳥的重要中繼補給站，不過新竹市野鳥學會...

旅宿業缺工「壯世代」中高齡人力受旅客歡迎 桃市府持續媒合

聯合報推出「貧窮台灣」專題，其中高齡貧窮問題點出65歲以上低收入戶人數成長迅速，以及65歲以上長者勞動參與率遠低於美、日...

苗縣府推動高鈣營養午餐 今視察最大供餐量中央廚房

苗栗縣政府推動高鈣營養午餐，副縣長鄧桂菊今天上午率教育處官員到竹南鎮照南國小，視察縣內供餐量最大的現代化中央廚房及供應情...

新竹縣新增1起本土登革熱個案 曾返回雲林割竹筍

新竹縣本周新增1起本土登革熱個案。新竹縣衛生局指出，截至9月7日止，新竹縣已累計10例確診登革熱病例，目前均為輕症，其中...

去年「增加」收入近3.7億 苗栗市公所開源評鑑全縣第一

苗栗市公所重大建設，去年爭取補助3億多元，另蓋納骨堂預估收入約8000萬元，決算收入近1.2億元，縣府開源績效業務考核評...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦