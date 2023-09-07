綠議員質疑高虹安住5千萬豪宅「回建築」 竹市府：未使用公帑

近日有網友在臉書貼文提及「某市長住在昌X建商提供的豪宅樣品屋，位置在X池公園對面」，暗示新竹市長高虹安住豪宅，民進黨議員楊玲宜質疑高虹安住5千萬豪宅「回建築」，市府編有預算補貼首長租賃官舍，但向市府求證此事卻遲未獲回應；民眾黨議員宋品瑩說，高虹安沒申請宿舍、沒花公帑，反觀前市長林智堅已有自用住宅，卻仍申請市府官邸租賃補助。

新竹市政府回應，市長高虹安沒有申請宿舍，並沒有使用到任何市府公帑，因此沒有所謂的租賃契約。至於高虹安目前是否住在該豪宅大樓，市府並無證實，僅說市長住所牽涉個人隱私及安全恕無法公開，但絕無某議員影射的收受與職務有利害關係者餽贈財物行為。

楊玲宜說，根據公務員廉政倫理規範，公務員「對於與其職務有利害關係者餽贈財物，原則上應予拒絕。」重點不在於「私人行程或是私人使用」而是「政治人物擔任公職，接受利害相關團體的餽贈」，可疑的不只是車子，網傳高虹安就住在新竹公園對面的回建築。

楊玲宜說，由於新竹市府並未配有官舍，因此市府每年都有編列相關預算，補貼首長租賃官舍，她想索取相關資料，但致電現任市府卻不接電話，她要求行政處立即公開租賃契約，說明清楚高虹安到底住哪？以及說明其繳納的租金是否有符合這棟房子的市價。

楊玲宜也表示，尤其根據內政部實價登錄紀錄，「回建築」一戶要價竟然突破5000萬元，她直言市府提供的官舍租賃補貼可以租得起如此天價的房子嗎？又或者其房屋持有者因為「某些目的」以特別低廉的租金租給高虹安？又或是「友人協助」免費供給高住？

民眾黨議員宋品瑩說，經向市府了解，高虹安市長沒有申請宿舍，並沒有使用到任何市府公帑，所以沒有所謂的租賃契約。但她想反問身為林智堅前市長愛將、子弟兵、前幕僚的楊玲宜議員，據聞林智堅前市長在香山有透天別墅，車庫可以停好幾輛車，是否屬實？

宋品瑩認為，林智堅前市長已有自用住宅在新竹市，卻仍申請市府官邸租賃補助，每月8萬元，任內總共花了人民納稅錢600萬元，此舉符合職務宿舍管理要點嗎？相比之下，高虹安市長從未申請官邸租賃補助，公帑支出補助為0，對比林智堅耗費公帑是高下立判。

依據新竹市政府職務宿舍管理要點規定，局處長若在新竹市有自住住宅，不得申請借用宿舍，市長實際上並不適用此規範。據了解，林智堅在新竹市長2015至2018年任內申請首長職務宿舍租金補助每月7萬2千元、2019至2022年提高補助租金每月至8萬元，市府目前針對首長職務宿舍編列每月8萬元租金，每年96萬元。