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苗縣府推動高鈣營養午餐 今視察最大供餐量中央廚房

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天中午副縣長鄧桂菊等人戴衛生頭套、口罩及手套，幫學生打菜也檢視菜色內容、了解學童食量。圖／苗栗縣政府提供
今天中午副縣長鄧桂菊等人戴衛生頭套、口罩及手套，幫學生打菜也檢視菜色內容、了解學童食量。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府推動高鈣營養午餐，副縣長鄧桂菊今天上午率教育處官員到竹南鎮照南國小，視察縣內供餐量最大的現代化中央廚房及供應情形，並與師生共進午餐，實際了解今年度開始推動的高鈣午餐食材與菜色；鄧桂菊肯定校方落實使用在地食材及推動高鈣午餐的努力，並鼓勵小朋友配合足夠睡眠和跳繩運動，有助成長發育。

照南國小校長鍾正康表示，該校營養午餐為公辦公營方式，廚房去年8月完工啟用是目前全縣供餐量最大的現代化中央廚房，目前總供餐人數有5所學校共約4500人，午餐供應資訊可至校園食材登錄平臺https://fatraceschool.k12ea.gov.tw/frontend/查詢或下載APP，以掌握供餐情況。

今天的午餐菜單，有全榖雜糧飯、無錫肉塊、南瓜薯泥、有機白玉、芋頭牛奶、水果等；食材則有來自縣內自產的良質米、公館鄉的紅棗、苗栗肉品市場的豬肉塊，後龍鎮的南瓜、通霄鎮的有機契作栽培蔬菜、竹南鎮的芋頭及造橋的文旦等，每周會間隔供應牛奶、優酪乳及堅果，今天的鈣含量達330克，遠超過需求標準。

教育處長葉芯慧指出，縣長鍾東錦關心學童營養午餐及身高發育，指示相關單位自本學期開始推動高鈣午餐及跳繩競賽計畫，訂定20道高鈣午餐菜色供各學校參考，符合衛福部國民健康署對於8至11歲學童鈣攝取量的標準。同時搭配跳繩運動，希望在成長發育的高峰期，有均衡營養和充分運動，讓身高能迎頭趕上甚至超過全國平均值。

中午時分，副縣長鄧桂菊戴衛生頭套、口罩及手套，偕來賓為5年12班的學生代表打菜，另方面也檢視菜色內容、了解學童食量，隨後與師生共進午餐，品嘗今日午餐佳餚。

今天中午副縣長鄧桂菊等人還與師生共進午餐，品嘗午餐佳餚。圖／苗栗縣政府提供
今天中午副縣長鄧桂菊等人還與師生共進午餐，品嘗午餐佳餚。圖／苗栗縣政府提供

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