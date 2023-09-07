新竹縣新增1起本土登革熱個案 曾返回雲林割竹筍

新竹縣本周新增1起本土登革熱個案。新竹縣衛生局指出，截至9月7日止，新竹縣已累計10例確診登革熱病例，目前均為輕症，其中3例本土、7例境外移入，本周新個案曾返回雲林老家探視親人、幫忙割竹筍，雖新增個案無同住家人，但仍針對住家附近住戶進行健康監測，目前均無症狀。

新竹縣衛生局表示，新竹縣目前出現散發型本土案例，雖然感染源明確為南部旅遊史，但也顯示目前社區中潛藏感染風險，針對個案住家50公尺，已進行化學防治噴藥及清除孳生源。

新竹縣衛生局指出，本周新增個案在8月19日至26日回雲林老家探視親人，期間8天都在古坑鄉高林村幫忙割竹筍。8月27日返回竹北市住家後，9月1日出現頭痛、發燒、喉嚨痛等症狀，9月5日就醫後經NS1快篩驗出陽性，疾管署判定為新竹縣本土案例。

衛生局提醒，民眾如前往東南亞國家或南部高風險地區旅遊活動後，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應盡速就醫，並主動告知醫護人員出國、旅遊或活動史，以利醫療院所即時診療及通報。如經醫師診斷為疑似感染登革熱個案時，請遵從醫囑配合治療，減少演變為登革熱重症之風險。